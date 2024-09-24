Как выбрать стикер

Стикер – это красочная полиграфия на самоклеящейся основе. Такие украшения становятся все популярнее и служат для того, чтобы привлечь больше внимания к различной продукции или как часть канцелярских принадлежностей. Они передают эмоции, информацию, указания. Делают ярче и уникальнее различные предметы.

Какие бывают стикеры

Сейчас уже возможно самостоятельно создать уникальный дизайн и заказать печать стикеров в типографии Днепр. Различают:

декоративные – приклеиваются к предметам мебели, зеркалам, лампам в качестве дополнительного декора;

рекламные – наклейки на товар торговой марки, которую рекламируют, на здания, одежду, технику, автомашины;

технологичные – содержат технические данные о товаре, указывают дорогу и др.

В школах все чаще стикеры используют в качестве поощрения за успехи. Стикеры отличаются от стикерпаков – наборов тематических этикеток по мотивам кинофильмов, мультфильмов и пр.

Материалы и особенности изготовления

Стикеры печатают в типографии на прозрачной, голографической или цветной виниловой пленке разного размера, защищенной от воды и механических повреждений. Используется также бумага с клеевым слоем. Такие материалы имеют ряд плюсов:

они позволяют изготавливать монохромные и цветные картинки;

яркость и четкость изображения достигается благодаря гладкой поверхности;

виниловая пленка пригодна для использования на улицах, в сырых помещениях и на предметах, к которым часто касаются;

возможно изготовление стикеров самых разных размеров и форм.

Глянцевое или матовое покрытие не позволит наклейке выгореть и потерять яркость красок. Стикеры приклеивают к чистой сухой поверхности. Качественные материалы гарантируют, что наклейка долго будет радовать яркой картинкой и не отклеится.

Современная полиграфия позволяет воспроизвести на стикере все что угодно – штрихкоды, логотипы компаний, ценники, забавные картинки. При этом используют листы бумаги или пленки размером А4, А5, А6. Печать – полноцветная, идеально передающая все детали и тона, и с понтонами, позволяющая использовать необычные краски и оттенки. Дополнительная обработка после печати тиснением и ламинацией украшает стикеры фольгой и покрывает матовым или блестящим пластиком для защиты от царапин или выгорания.

Можно создать оригинальные стикеры для любых целей самостоятельно и заказать их печать на предприятии. А можно обратиться к специалистам типографии «Украина» в г. Днепр на ул. А. Оцупа, 7А, которые смогут воплотить самые невероятные фантазии.