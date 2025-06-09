Китай готовий прискорити експертизу і затвердження експорту рідкоземельних металів до ЄС

А також винести вердикт щодо торгового розслідування імпорту коньяку з ЄС до 5 липня — Reuters.

Ці питання обговорювалися між міністром торгівлі Китаю Ван Веньтао і комісаром ЄС з питань торгівлі Марошем Шефчовичем у Парижі у вівторок, йдеться в повідомленні.

У коментарях відзначається прогрес у вирішенні питань, які протягом останнього року викликали напруженість у відносинах Китаю з ЄС.

● Нещодавнє квітневе рішення Китаю призупинити експорт широкого спектру рідкоземельних елементів і пов'язаних з ними магнітів порушило ланцюги поставок, що мають важливе значення для автовиробників, аерокосмічних виробників, напівпровідникових компаній і військових підрядників по всьому світу.

У міністерстві заявили, що Китай надає великого значення стурбованості ЄС і «готовий створити зелений канал для кваліфікованих заявок, щоб прискорити процес затвердження».

Міністр торгівлі Ван під час зустрічі «висловив сподівання, що ЄС піде назустріч і вживе ефективних заходів для полегшення, захисту та сприяння торгівлі високотехнологічною продукцією з Китаєм».

● Китайські антидемпінгові заходи, що передбачають мита до 39% на імпорт європейського коньяку (основний удар припав на французький коньяк), також призвели до загострення відносин між Парижем і Пекіном.

Мита на коньяк були введені через кілька днів після того, як Європейський Союз вжив заходів проти імпорту електромобілів китайського виробництва, щоб захистити свою місцеву промисловість, що змусило президента Франції Емманюеля Макрона звинуватити Пекін у «чистій відплаті».

Китайські мита негативно вплинули на продажі таких брендів, як LVMH (LVMH.PA), Hennessy, Pernod Ricard (PERP.PA), Martell і Remy Cointreau (RCOP.PA).

Спочатку Пекін мав прийняти остаточне рішення щодо мит на коньяк до січня, але потім продовжив цей термін до квітня, а потім знову до 5 липня.

Міністерство торгівлі Китаю заявило в суботу, що французькі компанії та відповідні асоціації проактивно подали заявки на цінові зобов'язання щодо бренді до Китаю, і що китайські слідчі досягли з ними згоди щодо основних умов. Китайська влада зараз вивчає повний текст цих зобов'язань і зробить остаточне оголошення до 5 липня, йдеться в повідомленні.

У квітні Європейська комісія заявила, що ЄС і Китай також домовилися про встановлення мінімальних цін на електромобілі китайського виробництва замість мит, запроваджених ЄС минулого року. Міністерство торгівлі Китаю заявило, що ЄС також запропонував вивчити «нові технічні шляхи», пов'язані з електромобілями, які китайська сторона зараз оцінює.

Джерело: https://t.me/znua_live/205165

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