ККЗ "Украина" будет ремонтировать фирма, к которой есть вопросы у правоохранителей

Горсовет выделил 55000000 гривен на реконструкцию киноконцертного зала "Украина" в саду Шевченко.

Кроме ремонта самого здания с утеплением и обустройством фасада, планируется замена оборудования в середине самого здания - оборудования сцены, освещения и звуковой аппаратуры. Поэтому для ремонта привлечены сразу несколько фирм-субподрядчиков.

Однако к ним сразу появились претензии у антикоррупционеров.

Оказалось, что КП "Харьковское ремонтно-строительное предприятие", которое занимается реконструкцией, уже не раз становилось фигурантом уголовных дел, поэтому не удивительно, что субподрядчики для ремонта выбирались соответствующие, объясняет активист "ХАЦ" Дмитрий Булах.

Дмитрий Булах, активист ХАЦ

Це підприємство вже неодноразово було фігурантом кримінальних проваджень, причому багатьох десятків кримінальних проваджень щодо неефективного використання бюджетних коштів або, власне, крадійства, і субпідрядники, яким ХРСП віддало реконструкцію, теж, як от фірма Донремсервіс - вони були кілька разів фігурантами кримінальних справ

В отношении фирмы "Донремсервис" уже ведется расследование - фирму подозревают в том, что в 2018 году она получала средства Мерефянского горсовета и закупала стройматериалы по завышенной цене.

Расследование продолжается.

Однако в самой фирме от общения с журналистами отказываются. Только говорят, что ни о каком уголовном производство вообще не знают.

В горсовете объяснить ситуацию тоже не могут - председателя профильного Департамента, курирующего реконструкцию, на рабочем месте в течение дня, по словам его секретаря, не было.

Агентство Телевидения Новости