Когда выйдет Айфон 15 и какие будут характеристики

Из статьи вы узнаете, когда выйдет iPhone 15 и какие параметры производительности будет иметь эта новинка.

Популярный американский производитель Apple скоро презентует поклонникам свои новые смартфоны, планшеты, часы и ноутбуки. Айфон 15 будет представлен на ежегодной конференции осенью 2023 года. Предположительно, дата презентации назначена на 13 сентября. Уже через два дня будет доступен предзаказ на смартфоны, а в продажу новинка поступит после 22 сентября.

Какие будет иметь параметры Айфон 15

Теперь стоит упомянуть о том, какой будет новинка. Традиционно компания держит в тайне характеристики предстоящих гаджетов, но инсайдеры часто сливают информацию, тем самым подогревая публику. Модельный ряд iPhone 15 будет состоять из четырех смартфонов:

Айфон 15,

15 Про,

Айфон 15 Макс,

15 Про Макс.

Какие характеристики будет иметь iPhone 15:

Диагональ экрана составит 6,1 и 6,7 дюйма. Яркость экрана – до 1600 нит, разрешение – до 2796 х 1290 точек. Процессор в базовой линейке будет установлен А16, а в профессиональных – А17 Bionic. Новый чип будет в разы быстрее обрабатывать информацию, в том числе графические данные. Ускорится работа Neural Engine и добавят новые движки для обработки фото и игр. Емкость ОЗУ составит от 6 до 8 Гб в зависимости от модели. Объем встроенного хранилища – от 128 Гб до 1 Тб. Автономность превысит 20 часов благодаря энергоэффективному чипу и увеличенной емкости батареи. Останется поддержка беспроводной и быстрой подзарядки. Как и раньше, в комплекте будет идти стандартный кабель питания Lightning.

Основное изменение должно коснуться камеры. Инсайдеры сообщают, что даже в базовых смартфонах будет установлен основной датчик на 48 Мп и сверхширокоугольный на 12 Мп. Основная камера останется 12-мегапиксельной. Айфон профессиональной серии получит три камеры, включая новый перископический объектив. Фронтальные камеры останутся прежними в обеих линейках – по 12 Мп.

Дизайн

Внешний вид iPhone 15 останется таким же, как у iPhone 14. Смартфон будет выполнен в минималистичном дизайне с плоскими гранями. Корпус – алюминиевый со стеклянной задней панелью. Источники утверждают, что задние грани станут более округлыми, что придаст большей изящности устройству. Добавят новые оттенки корпуса: сочный розовый и голубой оттенок. Базовые цвета (красный, черный и белый) останутся в линейке.

Выбирайте подходящий Айфон и заказывайте понравившуюся модель. А чтобы первым оценить преимущества iPhone 15, оформляйте предзаказ.

Источник: Блог интернет-магазина STYLUS.