Компанія VBet надала 7 мільйонів гривень гуманітарної допомоги Україні і продовжує розвивати ініціативу We Care Fund

З початку 2022 року, незважаючи на всі складнощі, багато гемблінгових гігантів не лише не зупинили роботу на території України, але і почали досить активно допомагати, роблячи свій внесок у перемогу.

Активно допомагає країні VBet Ukraine. Компанія успішно працює у сфері спортивних ставок та онлайн-казино, забезпечуючи роботою 130 співробітників в Україні. Не обмежуючи свої дії наданням гуманітарної допомоги, VBet протягом всього часу чесно сплачує до держбюджету податки та чималі суми за ліцензію на здійснення діяльності в обраній сфері.

Суть роботи благодійного проекту We Care Fund та допомога гемблінгу країні

Благодійний фонд було створено VBet на початку 2022 року. We Care Fund не просто збирає кошти та перераховує їх на потреби населення та соціальні проекти, але постійно підтримує країну завдяки вже опрацьованому алгоритму. На веб-ресурсі VBet у рубриці онлайн-слотів або live-казино є ігри з позначкою фонду. І за кожен спін або ставку визначена сума коштів прямує до We Care Fund.

З огляду на те, що поступово кількість користувачів онлайн-казино зростає, така ініціатива приносить багато користі. Адже кожного дня українці, намагаючись відволіктись від новин та хоч трохи розважитись, відвідують сайти онлайн-казино – роблять ставки, шукають промокоди, цікавляться іграми. Так, наприклад, ось цей огляд протягом двох осінніх місяців прочитало майже втричі більше користувачів, ніж за аналогічний період влітку.

Важливість соціальної відповідальності бізнесу, що працює у сфері гемблінгу

Таким чином, інтерес до розваг можна спрямовувати на добрі справи, допомагаючи країні вистояти у складні часи. В свою чергу, компанії, що залишились працювати в Україні, намагаються бути соціально відповідальними. На сьогодні вже кілька десятків онлайн-казино отримали українську ліцензію, інші знаходяться на шляху до легалізації. Казино Slotor, наприклад, очікують на ліцензію від КРАІЛ.

Благодійні ініціативи дуже важливі у важкі часи. І фонд We Care Fund є яскравим тому підтвердженням, адже вже допоміг тисячам українців. Отримуючи кошти, організація самостійно вирішує, як їх розподілити між благодійними проектами.

Серед ініціатив, які підтримали We Care Fund, є:

Житло для переміщених осіб – Leo States.

Допомога переселенцям, що постраждали внаслідок бойових дій – «Восток SOS».

Підтримка молодих мам – проект «280 днів».

Забезпечення продуктами – «Фудбенк».

Також здійснюється адресна допомога дітям з важкими хворобами, ЗСУ, підтримка волонтерських центрів у різних куточках країни тощо.

Допомога Україні, яка вже була надана фондом та компанією VBet

За час існування We Care проект вже встиг отримати та перерахувати більше 7 мільйонів гривень допомоги, скерувавши її всім, хто того потребує. Як заявив генеральний директор VBet Георгій Гівішвілі, проект продовжить працювати і після перемоги, приймаючи участь в процесі відбудови країни та надаючи підтримку всім, хто постраждав внаслідок воєнних дій.

Крім того, компанія продовжує сплачувати до бюджету України всі податки за співробітників. Перераховуються чималі кошти за ліцензію на здійснення діяльності в сфері гемблінгу. Загалом сума коштів, які надійшли до бюджету країни, досягає 145 мільйонів гривень.