Компанія з Бельгії постачала до росії сировину військового значення, але їй нічого за це не буде, - De Morgen

Фірма Campine NV переробляє автомобільні акумулятори. Близько 20000 на день. Серед різних цінних елементів, Campine отримує триоксид сурми.

Він може використовуватися для зниження помітності в інфрачервоні прилади. Або, як дізналась De Morgen, для детонаторів.

В 2024 році до росії потрапило 300 тонн сурми виробництва Campine.

Компанія нібито підтримує санкції. А на рахунок постачань до росії у гендиректора є відмазка: ми не знаємо, куди далі продають сировину наші покупці.

«Вони купують наш продукт і розповсюджують його далі. Але ці компанії так і не підтвердили нам, що вони насправді продають до росії», - каже Willem De Vos.

Українці просили Campine зробити так, щоб сировина не потрапляла до росії. Відповідь CEO була обтічною. Типу, ми спробуємо, але навряд чи це спрацює.

Кейс Campine, показовий, - так, ймовірно, до росії потрапляє великий спектр стратегічних матеріалів.

