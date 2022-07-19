Комплект відеоспостереження для офісу: актуальність та тонкощі вибору

Комплект відеоспостереження для офісу – це зручне рішення, яке постачається у готовому вигляді та готове до встановлення. Особливо зручним комплект відеоспостереження буде для тих клієнтів, які не знаються на технічних тонкощах обладнання для відеоспостереження. За допомогою такого обладнання можна проводити моніторинг за відвідувачами та контролювати роботу співробітниками компанії.

Це дозволяє уникнути різних неприємних ситуацій, як негідне поведінка, грабіж, невиконання посадових обов'язків тощо. А найголовніше, що правильне встановлення системи відеоспостереження з комплекту дає можливість забезпечити збереження всього майна та обладнання. У тому випадку, якщо відбудеться псування майна або крадіжка, то швидко можна буде знайти винних, щоб вони покарали. Розберемося, що входить до комплекту відеоспостереження для офісу, а також особливості вибору.

Що входить до комплекту відеоспостереження для офісу?

Стандартно комплект відеоспостереження для офісу складається з декількох обов'язкових елементів, які ідеально адаптовані один під одного, тому не буде жодних труднощів із встановленням:

Камери. У комплекті постачаються внутрішні та/або зовнішні камери відеоспостереження з оптимальними технічними характеристиками для певних цілей. Кількість залежить від розмірів офісу, наприклад, для невеликого офісу достатньо комплекту із 4 камер, а для бізнес-центру – від 8 камер.

Відеореєстратор. Дозволяє відеореєстратор для запису всього, що відбувається, має необхідну кількість каналів індивідуально для ваших цілей. Відеореєстратори можуть комплектуватися жорстким диском, куди проводитиметься запис усієї необхідної інформації.

Кабелі. Для дротових комплектів поставляються разом із спеціальними кабелями, які необхідні для монтажу та стабільного живлення обладнання.

Залежно від вибраного комплекту, можуть відрізнятися типом підключення – дротові чи бездротові, а також типом обробки сигналу – цифрове або аналогове обладнання. Незалежно від обраного типу комплекту відеоспостереження для офісу, рекомендуємо віддавати перевагу тільки відомим брендам.

На що звернути увагу під час вибору комплекту відеоспостереження?

Перш ніж купити комплект відеоспостереження для офісу, необхідно зробити правильний вибір, враховуючи такі критерії:

Розширення. Обов'язковою є наявність високого дозволу, щоб при необхідності ідентифікувати особу, яка вчинила злочин або не виконує взяті на себе обов'язки.

Мікрофон та динамік. Рекомендується наявність в камерах звуку, що дозволить за необхідності сповіщати або контролювати сумнівних особистостей. За допомогою мікрофона також можна підвищувати дисципліну на об'єкті.

Кут огляду. У комплекті мають бути камери під конкретні цілі. Тобто для загального залу – ширококутна, а для входу/виходу можна камери з невеликим кутом огляду, але високою деталізацією.

Уникайте сліпих зон. Повинна бути достатньо камер, щоб повністю виключити наявність «сліпих зон» при відеоспостереженні.

Доступ до Інтернету. Рекомендується вибирати камери відеоспостереження з технологією IP, завдяки чому користувач має можливість віддалено стежити за співробітниками, постійно контролюючи робочий процес.

Враховуючи ці критерії, ви зможете вибрати відповідний комплект відеоспостереження для офісу. У спеціалізованому магазині консультанти завжди готові прийти на допомогу та допоможуть вибрати відповідний комплект відеоспостереження для офісу, який буде відповідати всім вимогам та побажанням.