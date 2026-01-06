Конфіскований у росіян калуський завод "Євротрубпласт" утретє не змогли продати

Фонд держмайна скасував уже третій аукціон з продажу 93% статутного капіталу калуського підприємства, на якому вартість лота впала удвічі

Про це стало відомо з даних у системі.

Торги були заплановані на 8 січня 2026 року, але не відбулися — аукціон офіційно скасовано. Це була спроба продати актив зі значною знижкою. Стартова ціна лота впала рівно наполовину порівняно з першим аукціоном — з 54,2 млн грн до 27,1 млн грн.

На торги було виставлено державну частку у розмірі 93% статутного капіталу товариства. Варто зазначити, що повний статутний капітал підприємства складає 58 329 800 грн, що фактично вдвічі перевищує останню аукціонну ціну.

ТОВ "ТД "Євротрубпласт" — це торгівельна компанія, яка спеціалізувалася на збуті полімерних труб. Раніше вона входила до структури російської групи "Поліпластік", яка контролюється російськими олігархами.

Завод належав російським бізнесменам

У листопаді 2024 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін рішення першої інстанції про стягнення у дохід держави активів російського олігарха Мирона Горіловського та його партнерів Валентина Буяновського й Андрія Меньшова. У результаті цього Україна отримала контроль над двома заводами з виробництва полімерних труб — Калуським і Рубіжанським.

93% частки у статутному капіталі заводів належали російським бізнесменам через компанію APG Polyplactic Group Limited. Раніше підприємство намагалися вивести з-під санкцій шляхом банкрутства. У квітні 2024 року Господарський суд Івано-Франківської області відкрив провадження за вимогами кредиторів на понад 155 мільйонів гривень. Проте у листопаді суд визнав заборгованість фіктивною та закрив справу.

Апеляційна інстанція підтвердила це рішення у січні 2025 року. Таким чином, підприємство остаточно повернулося під контроль держави й тепер виставлене на приватизаційний аукціон.

Джерело: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»