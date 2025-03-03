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Космічний апарат Blue Ghost успішно сів на поверхню Місяця

Космічний апарат Blue Ghost успішно сів на поверхню Місяця

Американський безпілотний космічний апарат Blue Ghost компанії Firefly Aerospace у неділю успішно сів на поверхню Місяця в районі Моря Криз (Mare Crisium).

Про це пише CNN.

Аби дістатися поверхні Місяця, Blue Ghost знадобилося 45 днів.

Зазначається, що Firefly Aerospace стала другою приватною компанією, яка змогла здійснити посадку на Місяць, після Intuitive Machines.

"Приблизно через 40 хвилин після приземлення Blue Ghost надіслав на Землю перше зображення свого нового дому: місячний пил, кратери та частину посадкового модуля, як його бачить одна з камер", - пише видання.

Місія Blue Ghost M1 - частина програми NASA Artemis та ініціативи Commercial Lunar Payload Services (CLPS), яка доставляє обладнання для місячних досліджень.

На борту перебувають 10 приладів, наданих NASA. У Firefly очікують, що наукові прилади функціонуватимуть протягом одного місячного дня, що становить близько 14 земних діб, до настання холодної місячної ночі, коли їхнє живлення буде вичерпано.

За словами Firefly, ці дані допоможуть наблизити пілотовані польоти до Місяця.

Як зазначає CNN, посадка на Місяць залишається складним завданням через відсутність атмосфери, що унеможливлює використання парашутів для сповільнення спуску, і потребує точного керування двигунами для м'якої посадки на тверду і нерівну поверхню.

Джерело: epravda.com.ua

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Темы: космос, США

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