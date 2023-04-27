КП «Жилкомсервіс»: Процедура банкрутства ніяк не вплине на споживачів

Попри загрозу банкрутства, КП «Жилкомсервіс» продовжить надавати послуги харків’янам та своєчасно виплачувати заробітну плату. Про це повідомляє міськрада Харкова.

Наприкінці березня поточного року один із кредиторів «Жилкомсервісу» звернувся до суду та ініціював процедуру банкрутства, оскільки через скрутну ситуацію підприємство не змогло своєчасно розрахуватися за надані послуги. Директор КП «Жилкомсервіс» Геннадій Мальований повідомив, що у підприємства були фінансові зобов’язання, які через процедуру банкрутства призупинені перед комерційними структурами, а також іншими комунальними підприємствами.

«Всі надходження від населення спрямовуватимуться на виплату заробітної плати, податків, зборів і розрахунків за електроенергію. Що стосується банкрутства, то все буде вирішуватися за результатами оцінки активів і пасивів підприємства. Цілком імовірно, що суд може визначити як один із виходів з ситуації – санацію (фінансове оздоровлення) підприємства з поступовим відновленням платоспроможності. Звичайно, деякий час нашим кредиторам доведеться почекати, але це необхідно», – зазначив Геннадій Мальований.

При цьому він підкреслив, що процедура банкрутства ніяк не вплине на споживачів. Всі послуги, які передбачені тарифом на утримання будинків та прибудинкових територій, будуть здійснюватися в плановому режимі. Також співробітники й надалі вчасно отримуватимуть заробітну плату.

«Ініційована процедура банкрутства стосується лише мораторію на розрахунки з кредиторами, перед якими зараз немає змоги погасити борги. На споживачах це ніяк не позначиться», – наголосив директор підприємства.

Також він зазначив, що підприємство продовжує надавати послуги в рамках тарифу, якому вже понад 10 років.

Агентство Телевидения Новости