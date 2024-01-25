Кредити під час воєнного стану: як списати заборгованість

Фінансові труднощі, типові для багатьох українців протягом часу воєнного стану, інколи доводиться долати за допомогою кредитів. При цьому забезпечити їх своєчасну сплату вдається не всім. Завдяки Закону України від 15.03.2022 року, що декларує зміни до Податкового кодексу, та ряду інших законодавчих актів, врегульовано кредитні відносини на період дії воєнного стану.

Зокрема визначено такі послаблення, щодо обслуговування кредитів для фізичних осіб:

зняття відповідальності з кредитора за несвоєчасну сплату кредитних платежів;

скасування пені та штрафів за прострочення кредитних платежів;

фіксація відсоткової ставки незалежно від періоду виплати кредиту.

Завдяки таким нововведенням оформлювати кредити стало безпечніше та простіше. Кредитні кошти можуть врятувати у критичний момент, послугувати рушієм для реалізації довгострокових планів або термінових зборів. Читайте, з якими умовами можна брати кредити на https://www.unexbank.ua/krediti.

Нові правила є чинними протягом усього періоду воєнного стану та протягом наступних 30 днів з моменту його закінчення. При цьому банки продовжуватимуть нараховувати відсотки, які доведеться сплатити після повернення до режиму мирного часу. За рахунок цього банки страхують свої ризики від поточних прострочених кредитних виплат.

За можливості кредити рекомендується сплачувати протягом дії воєнного стану, не очікуючи накопичення великого боргу. Також убезпечити себе можна, подавши запит у банк на кредитні канікули — офіційно погоджений з банком період, протягом якого кредитні відсотки не нараховуються. Банк не зобов’язаний надавати таку пільгу, проте може схвалити прохання лояльним клієнтам з відмінною кредитною історією.

Інший варіант розвʼязання проблеми заборгованості по кредиту — реструктуризація боргу. Вона передбачає перегляд вихідних умов кредитування в бік пом’якшення та пролонгації терміну погашення. Такий спосіб охоче підтримується фінансовими установами, оскільки дозволяє зберегти клієнтів та власну вигоду. А для позичальника реструктуризація вигідна полегшенням кредитного тиску без заплямування кредитної історії.

Третій варіант погашення кредитного боргу — оголошення банкрутства. Він обирається у випадку значних заборгованостей, сума яких перевищує 30 розмірів мінімальної заробітної плати. Для провадження процедури розгляду банкрутства позичальнику необхідно звернутися до Господарського суду.

Повністю списати кредитний борг на рухоме та нерухоме майно, відповідно до положень Закону України № 7441-1, можуть позивачам, чиє майно було частково або повністю знищене внаслідок збройної агресії рф. Для обґрунтування свого запиту на списання кредиту за цим положенням, позичальник повинен надати банку-кредитору:

довідку, що підтверджує статус зруйнованого житла як єдиного місця проживання позичальника, або знищеного авто як єдиного способу пересування;

кредитний договір, у якому зазначено цільове призначення коштів — придбання чи реконструкція пошкодженого майна;

документи, що засвідчують, що площа придбаної квартири не перевищувала 140 м кв., будинку — 250 м кв.;

виписку банку про відсутність заборгованостей за кредитним договором станом на 23.02.2022р.

У разі правильного оформлення документів та відповідності зазначених у них даних положенням чинного законодавства, банк ліквідує кредитний борг, а держава відшкодує вартість втраченого майна.