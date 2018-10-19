Кредитні продукти Ощадбанку продовжують утримувати першість у щоквартальній премії Prostobank Awards

Одразу дві флагманські програми автокредитування від Ощадбанку визнано найкращими в рамках Prostobank Awards від компанії «Простобанк Консалтинг», яка оприлюднила підсумки дослідження кращих продуктових пропозицій 40 найбільших банків України у ІІІ кварталі 2018 року.

Автокредит за програмою «Ощад драйв» переміг у номінації «Кращі автокредити за підсумками III кварталу». Кредити на придбання нових авто за програмою «Легкий кредит» посіли третє місце.

З початку 2018 року Ощадбанк видав понад 1 000 автокредитів на суму більш ніж 500 млн. грн. Завдяки такій динаміці банк зміцнює позиції на українському ринку автокредитування та стабільно утримує четверте місце з часткою ринку 14%.

Споживчий кредит Ощадбанку під іпотеку третій квартал поспіль утримує лідерство серед кращих споживчих кредитів під заставу, що пропонують провідні українські банки.

«Бланковий» овердрафт Ощадбанку утримує друге місце в номінації «Кращі бланкові овердрафти для бізнесу у ІІІ кварталі 2018 року».

Нагадуємо, овердрафти від Ощадбанку увійшли до ТОП-2 кращих овердрафтів рейтингу «50 провідних банків України» від Financial Club. У рамках програми «Будуй своє» було адаптовано умови отримання овердрафту саме для клієнтів сегмента мікро- та малого бізнесу. В результаті кількість звернень клієнтів мікро- та малого бізнесу за овердрафтом у 2018 році зросла втричі порівняно з аналогічним періодом 2017 року. До кінця поточного року Ощадбанк планує охопити овердрафтами до 50% активних клієнтів цього сегмента.

Ліцензия НБУ № 148 от 05.10.2011 г.

Прес-служба Ощадбанку

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