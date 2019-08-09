Крупные предприятия Харьковщины увеличили поступления налогов в Госбюджет

В течение семи месяцев 2019 года крупные налогоплательщики Харьковщины перечислили в Общий фонд госбюджета 15,2 млрд грн платежей.

Об этом сообщили в Харьковском отделении Офиса крупных плательщиков налогов.

По информации и.о. начальника Харьковского управления Татьяны Самойленко, этот показатель на 3,8 млрд грн (на 33,5%) превышает поступления за аналогичный период прошлого года.

В разрезе основных налогов в государственный бюджет поступило:

6,9 млрд грн акцизного налога (+37,7%);

5,3 млрд грн налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров

(+ 39%);

2 млрд грн налога на прибыль предприятий (+14,7%);

258 млн грн налога на доходы физических лиц в части, которая платится в государственный бюджет (+16,1%) и прочее.

В частности, только в июле текущего года крупный бизнес уплатил 2,9 млрд грн налогов (+34,6%). Из них 1,9 млрд грн - акцизный налог (+35,1%), 814 млн грн - налог на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (+ 31,3%), 40 млн грн - налог на доходы физических лиц (+17%) и прочее.

Агентство Телевидения Новости