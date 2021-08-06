Крупный бизнес Харьковщины перечислил в Госбюджет почти 48 миллиардов гривен

За семь месяцев 2021 года крупные предприятия Харьковщины заплатили в Государственный бюджет почти 48 млрд. грн., из них 8 млрд. грн. – в июле.

Об этом сообщила начальник Межрегионального управления Галина Феденко.

Как передает пресс-служба Северного межрегионального управления ГНС по работе с крупными плательщиками налогов, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года сумма уплаченных налогов увеличилась на 6 млрд. грн. (или на 14,6%).

Как отметила Галина Феденко, среди основных бюджетоформирующих платежей в госбюджет было уплачено:

- 26,7 млрд. грн. акцизного налога с произведенных подакцизных товаров;

- 9,8 млрд. грн. налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (+ 2,2%);

- 5,8 млрд. грн. акцизного налога с ввезенных подакцизных товаров (больше в 5,4 раза).

- 4,8 млрд. грн. налога на прибыль предприятий (больше в 2,3 раза);

Кроме того, от крупных работодателей Харьковского региона поступило 528 млн. грн. налогов и сборов с физических лиц, что на 71 млн. грн. (или на 16%) больше, чем было уплачено за такой же период прошлого года.

Также в ведомстве напомнили физическим лицам-налогоплательщикам о введении одноразового (специального) добровольного декларирования.

Так Законом Украины №1539-IX от 15.06.2021, вступившим в силу 21 июля 2021 года, предусмотрена возможность цивилизованной легализации активов, которые были скрыты от налогообложения.

Одноразовое (специальное) добровольное декларирование - это особый порядок добровольного декларирования физическим лицом принадлежащих ему активов, размещенных на территории Украины и / или за ее пределами, если такие активы физического лица были получены (приобретены) таким физическим лицом за счет доходов, подлежащих в момент их начисления (получения) налогообложению в Украине и с которых не были уплачены или уплачены не в полном объеме налоги и сборы в соответствии с требованиями законодательства по вопросам налогообложения и / или международными договорами, и / или которые не задекларированы в нарушение налогового и валютного законодательства, в течение любого из налоговых периодов до 1 января 2021 года.

Одноразовое добровольное декларирование будет проходить с 1 сентября 2021 до 1 сентября 2022 года. Именно в этот период граждане смогут подать добровольную декларацию в Государственную налоговую службу Украины.

Агентство Телевидения Новости