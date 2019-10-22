Крупный бизнес Харьковщины увеличил поступления в местный бюджет

За январь-сентябрь 2019 года от крупных предприятий Харьковщины в местный бюджет поступило 1,9 млрд грн платежей.

Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС.

По информации начальника Харьковского управления Галины Феденко, это на 346 млн грн, или на 22,7% больше, чем было уплачено за аналогичный период 2018 года.

Основными источниками поступлений в бюджеты местных общин стали:

налог на доходы физических лиц – 1 008 млн грн (+15,5%);

земельный налог - 360 млн грн (+46,1%);

налог на прибыль предприятий - 351 млн грн (+46,6%).

Кроме того, крупный бизнес перечислил в местный бюджет 90,5 млн грн акцизного налога с розничной торговли подакцизными товарами, 25,7 млн грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

В частности, в сентябре 2019 года в местный бюджет поступило 175,5 млн грн платежей, что на 16 млн грн, или на 10% больше уплаты сентября прошлого года.

Также в ведомстве обратили внимание на изменение с 01.10.2019 реквизитов бюджетных счетов для уплаты налогов и сборов, которые открыты согласно требованиям стандартов IBAN (29 буквенно-цифровых символов).

Переход на международные номера счетов при обслуживании бюджетов по доходам осуществлен Государственной казначейской службой Украины согласно п.3 Постановления Правления Нацбанка Украины от 28.12.18 № 162 «О внедрении международного номера банковского счета (IBAN) в Украине».

Одновременно с 01.10.2019 по 31.10.2019 действует переходный период, а с 01.11.2019 новые счета для зачисления налогов, сборов и других доходов в государственные и местные бюджеты действуют в постоянном режиме.

Агентство Телевидения Новости