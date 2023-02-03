Квадрокоптери, батареї та генератори: Нова пошта продовжує допомагати ЗСУ і наближати перемогу

Наші захисники розпаковують партію новесеньких квадрокоптерів. Це бойові «пташки», що конче потрібні ЗСУ, не менше аніж снаряди чи танки. Нині надважливим обладнанням забезпечила третю окрему танкову Залізну бригаду Нова пошта.

позивний “Звіробій”, командир танкової роти, 3-тя окрема танкова Залізна бригада

Дрони дуже важливі. Навіть для нашої роботи, тому що ми працюємо з закритих вогневих позицій, і вони використовуються не тільки, як розвідка, а й як корегування вогню. Тут вже йде високо технологічна війна.

Окрім квадрокоптерів на фронт Нова пошта привезла додаткові батареї для них та генератори на загальну суму в майже 2,7 млн гривень. Вантаж на Харківщину особисто доставив співвласник Нової пошти – Володимир Поперешнюк.

Дуже вдячні за велику допомогу. Будем нищити ворога. – Це ми Вам вдячні. Ми дуже Вам вдячні.

У Новій пошті запевняють – працюють задля перемоги, наближаючи її щодня, адже компанія підтримує Збройні Сили Україні з перших днів російського вторгнення, з 2014 року.





Агентство Телевидения Новости