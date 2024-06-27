Кур’єр, водій, маляр: найпопулярніші вакансії тижня в Харківській області

Станом на 27 червня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2287 вакансій.

1. Кур’єр – 40 000 грн.

2. Водій автотранспортних засобів – 35 000 грн.

3. Доводжувач-притирник – 30 000 грн.

4. Налагоджувальник поліграфічного устаткування – 29 000 грн.

5. Інженер-програміст – 28 500 грн.

6. Маляр – 28 000 грн.

7. Друкар флексографічного друкування – 25 000 грн.

8. Електрозварник ручного зварювання – 23 000 грн.

9. Інспектор з кадрів – 19 800 грн.

10. Кошторисник – 19 000 грн.

З переліком актуальних вакансій по м. Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

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