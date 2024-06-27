Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:11
Просмотров: 160

Кур’єр, водій, маляр: найпопулярніші вакансії тижня в Харківській області

Кур’єр, водій, маляр: найпопулярніші вакансії тижня в Харківській області

Станом на 27 червня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2287 вакансій.

1. Кур’єр – 40 000 грн.

2. Водій автотранспортних засобів – 35 000 грн.

3. Доводжувач-притирник – 30 000 грн.

4. Налагоджувальник поліграфічного устаткування – 29 000 грн.

5. Інженер-програміст – 28 500 грн.

6. Маляр – 28 000 грн.

7. Друкар флексографічного друкування – 25 000 грн.

8. Електрозварник ручного зварювання – 23 000 грн.

9. Інспектор з кадрів – 19 800 грн.

10. Кошторисник – 19 000 грн.

З переліком актуальних вакансій по м. Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 