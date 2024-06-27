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Кур’єр, водій, маляр: найпопулярніші вакансії тижня в Харківській області
Станом на 27 червня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2287 вакансій.
1. Кур’єр – 40 000 грн.
2. Водій автотранспортних засобів – 35 000 грн.
3. Доводжувач-притирник – 30 000 грн.
4. Налагоджувальник поліграфічного устаткування – 29 000 грн.
5. Інженер-програміст – 28 500 грн.
6. Маляр – 28 000 грн.
7. Друкар флексографічного друкування – 25 000 грн.
8. Електрозварник ручного зварювання – 23 000 грн.
9. Інспектор з кадрів – 19 800 грн.
10. Кошторисник – 19 000 грн.
З переліком актуальних вакансій по м. Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.