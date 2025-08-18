Ілон Маск заявив, що роботи Optimus вже здатні самостійно приймати рішення

Ілон Маск, керівник Tesla та SpaceX, оголосив про значний прогрес у створенні людиноподібного робота Optimus, який зможе виконувати різноманітні завдання, від простих до складних. За словами Маска, вже наступного року ці роботи почнуть використовувати всередині компанії Tesla. Розробка відбувається у прискореному темпі, що, на думку експертів, може радикально змінити ринок праці, особливо у сегменті низькокваліфікованих робіт.

Optimus оснащений багатьма рухомими з'єднаннями, що дозволяють йому виконувати широкий спектр дій. Маск підкреслює, що робот не запрограмований на жорстко фіксовані алгоритми, а має певну автономію у прийнятті рішень. Це відкриває перспективи його застосування у виробництві, сфері послуг, охороні здоров’я та інших галузях, але водночас піднімає питання безпеки, приватності та можливого зловживання технологією.

Масове впровадження таких роботів може призвести до витіснення частини робочої сили та появи нових економічних моделей. Економісти та соціологи застерігають, що зростання ролі роботів може змінити традиційне розуміння роботи та взаємодії між людьми. Суспільство має завчасно обговорити наслідки інтеграції роботів, щоб уникнути негативних ефектів.

Розробка Optimus також ставить перед суспільством етичні дилеми. Серед основних питань — чи зможе громадськість прийняти роботів, які не лише допомагають, але й потенційно замінюють людей у багатьох сферах життя. Маск бачить у цьому можливість підвищення ефективності та якості життя, але визнає необхідність встановлення чітких етичних норм та правил використання.

Найближчі роки стануть вирішальними для того, як люди та роботи зможуть співіснувати. Від ретельного регулювання та суспільного діалогу залежить, чи стане ця технологія поштовхом для розвитку та добробуту, чи призведе до соціальних та економічних криз.

Джерело: noworries.news

