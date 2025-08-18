Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:05
Просмотров: 68

Ілон Маск заявив, що роботи Optimus вже здатні самостійно приймати рішення

Ілон Маск заявив, що роботи Optimus вже здатні самостійно приймати рішення

Ілон Маск, керівник Tesla та SpaceX, оголосив про значний прогрес у створенні людиноподібного робота Optimus, який зможе виконувати різноманітні завдання, від простих до складних. За словами Маска, вже наступного року ці роботи почнуть використовувати всередині компанії Tesla. Розробка відбувається у прискореному темпі, що, на думку експертів, може радикально змінити ринок праці, особливо у сегменті низькокваліфікованих робіт.

Optimus оснащений багатьма рухомими з'єднаннями, що дозволяють йому виконувати широкий спектр дій. Маск підкреслює, що робот не запрограмований на жорстко фіксовані алгоритми, а має певну автономію у прийнятті рішень. Це відкриває перспективи його застосування у виробництві, сфері послуг, охороні здоров’я та інших галузях, але водночас піднімає питання безпеки, приватності та можливого зловживання технологією.

Масове впровадження таких роботів може призвести до витіснення частини робочої сили та появи нових економічних моделей. Економісти та соціологи застерігають, що зростання ролі роботів може змінити традиційне розуміння роботи та взаємодії між людьми. Суспільство має завчасно обговорити наслідки інтеграції роботів, щоб уникнути негативних ефектів.

Розробка Optimus також ставить перед суспільством етичні дилеми. Серед основних питань — чи зможе громадськість прийняти роботів, які не лише допомагають, але й потенційно замінюють людей у багатьох сферах життя. Маск бачить у цьому можливість підвищення ефективності та якості життя, але визнає необхідність встановлення чітких етичних норм та правил використання.

Найближчі роки стануть вирішальними для того, як люди та роботи зможуть співіснувати. Від ретельного регулювання та суспільного діалогу залежить, чи стане ця технологія поштовхом для розвитку та добробуту, чи призведе до соціальних та економічних криз.

Джерело: noworries.news

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: маск, робот, США

Читайте ещё:

Трамп дає Лукашенку можливості для маневру, - Портников
Сегодня 10:05    147
Картер і Брєжнєв. Трохи історії
Сегодня 09:15    92
42-й президент Сполучених Штатів Америки Білл Клінтон - підписувач Будапештського меморандуму
Сегодня 08:55    114
путин прыгнул в капкан Трампа
Сегодня 08:43    134
Рубио дал сразу четыре (!) интервью крупнейшим телеканалам
Сегодня 08:38    119
Altius-600M — модульный барражирующий боеприпас нового поколения с функциями роевого взаимодействия и дальностью поражения 400 км
Сегодня 08:33    99
Банк Америки попередив про ризик нової бульбашки на фондовому ринку
Сегодня 08:15    106
Сколько зарабатывают в США и Европе
Сегодня 07:53    101
Вночі Трамп доєднався до частини путінських вимог - Зеленський в Білому домі сьогодні зустрінеться з Трампом
Сегодня 07:47    159
Новини одним рядком 2.0
Сегодня 07:11    97
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 