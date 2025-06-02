Маск лобіює закони у Конгресі США для прориву безпілотних Tesla, - Bloomberg

Мільярдер Ілон Маск підштовхує законодавців США до того, щоб вони допомогли "розчистити шлях" для безпілотних автомобілів. Простіше кажучи, усунули законодавчі та регуляторні бар'єри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Останніми тижнями Маск і люди, які на нього працюють, безпосередньо телефонували членам Конгресу США, щоб заручитися підтримкою. Він також зважував поправки до законопроєкту, представленого 15 травня, який має почати формувати базову правову основу для автономних транспортних засобів.

Серед розглянутих варіантів - прискорене просування законопроєкту або подання більш детальної версії до липневих канікул Конгресу, повідомило одне з джерел.

Представник сенатора-республіканця від Вайомінга Синтії Ламміс, спонсора цього законопроєкту, заявила, що її офіс не розкриває, з ким проходять зустрічі.

"Цей законопроєкт ґрунтується на давніх рекомендаціях Мінтрансу і спрямований на виявлення всіх ключових умов для комерційного впровадження AV (автономних автомобілів - ред.). Ухвалення ключових рішень щодо AV давно назріло", - сказав Джо Джексон, старший радник з комунікацій.

В чому суть

Розчищення шляху для автономних транспортних засобів стане величезною перемогою для Маска, який заявив, що знову зосереджується на управлінні своєю бізнес-імперією. Він дедалі більше робить ставку на майбутнє Tesla, покладаючись на автономні технології та робототехніку.

За даними Bloomberg, Tesla планує запустити давно очікуваний сервіс "спільних поїздок" в Остіні 12 червня, використовуючи невеликий парк уже наявних позашляховиків Model Y (йдеться про сервіс безпілотних таксі без водіїв). Надалі компанія має намір додати до цього сервісу спеціально розроблені Cybercab, масове виробництво яких очікується наступного року.

Наразі використання Cybercab обмежене федеральними правилами, які допускають лише спеціальні винятки для тестової партії з 2500 автомобілів без рульового колеса і педалей управління. Tesla та інші компанії вже багато років домагаються ухвалення федерального стандарту, що дозволяє використання таких безпілотників на автомагістралях США.

Адміністрація Трампа заявила, що готова ухвалити федеральні правила для автономних транспортних засобів, і Маск використовував телеконференції Tesla, присвячені доходам, щоб просувати ідею створення такої федеральної нормативної бази для безпілотних авто.

"Було б чудово, якби в США існувало єдине національне зведення правил для автономного водіння, а не 50 окремих наборів правил у кожному штаті", - сказав Маск міністру транспорту Шону Даффі під час його візиту в Tesla в травні.

Наразі компанії, що використовують автономні транспортні засоби, обмежуються малими масштабами і працюють в умовах розрізнених правил, що діють у різних штатах. Але, наприклад, у Техасі Tesla зіткнеться з мінімальними обмеженнями під час запуску. Річ у тім, що штат регулює безпілотні автомобілі так само, як і звичайні машини - потрібна лише наявність камер, страховки і здатність дотримуватися правил дорожнього руху.

Раніше Конгрес висунув кілька законопроєктів, що пропонують дозволити від 80 000 до 200 000 безпілотних автомобілів на одного виробника, але жоден з них не пройшов через Сенат. Один законопроєкт був ухвалений Палатою представників у 2017 році, щоб дозволити 100 000 безпілотних автомобілів на дорогах загального користування, але Сенат так і не виніс його на голосування. Відомо, що судові адвокати лобіювали демократів, щоб вони не запроваджували нові правила без гарантій того, як регулюватиметься юридична відповідальність.

Маск залишає адміністрацію Трампа

Нагадаємо, що протягом минулого року Ілон Маск активно підтримував виборчу кампанію тодішнього кандидата в президенти США Дональда Трампа, зокрема, вклавши в неї великі гроші.

Після приходу Трампа до влади, Маск був призначений головою новоствореного Департаменту ефективності державного управління (DOGE). Однак днями Маск повідомив, що його термін як спеціального держслужбовця добігає кінця.

Трамп зі свого боку підтвердив інформацію і написав у четвер, що в п'ятницю у нього відбудеться спільна конференція з Маском.

Під час прощальної події мільярдер запевнив, що його зв'язок із DOGE не закінчується. Також ЗМІ писали, що хоч Маск і залишає Білий дім, але при цьому він залишатиметься неофіційним радником Трампа.

Джерело: rbc.ua

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