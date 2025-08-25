Маск відкриває вихідний код своєї моделі ШІ

Стартап Елона Маска xAI, що займається штучним інтелектом, відкрив вихідний код своєї моделі Grok 2.5 і планує зробити те саме з моделлю Grok 3 приблизно через півроку, повідомив мільярдер у суботу в своєму дописі на соціальній платформі X.

"Модель Grok 2.5, яка була нашою найкращою моделлю минулого року, тепер є відкритою. Grok 3 стане відкритою приблизно через 6 місяців", – написав Маск.

Це не перше відкриття коду ШІ Ілона Маска. 17 березня 2024 року він опублікував відкритий код чат-бота Grok старшої версії. Тоді це сприймали як крок у боротьбі за контроль над майбутнім ШІ.

