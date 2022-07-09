Маск вирішив розірвати угоду про купівлю Твіттеру

Американський мільярдер Ілон Маск заявив про відмову від угоди про придбання соцмережі Твіттер за 44 млрд доларів.

Як передає Укрінформ, у листі, надісланому до Твіттеру, юристи Маска стверджують, що соцмережа не виконала договірні умови.

«Пан Маск розриває угоду про об’єднання, оскільки Твіттер істотно порушує численні положення цієї угоди», - ідеться в листі. При цьому зазначається, що компанія «зробила хибні й оманливі заяви, на які пан Маск покладався» при її укладанні.

Юристи зазначають: попри численні запити щодо кількості ботів у Твіттері, соцмережа «надала лише неповні дані, яких було недостатньо для проведення незалежної оцінки». У п'ятницю Маск подав заяву в Комісію з цінних паперів і бірж США для офіційної відмови від угоди.

Водночас голова ради директорів Твіттеру Брет Тейлор заявив, що компанія планує завершити угоду з Маском, навіть якщо їй доведеться вирішувати це питання через суд.

«Рада директорів Твіттеру має намір завершити операцію за ціною і на умовах, узгоджених з паном Маском, і планує звернутися до суду для забезпечення виконання угоди про об’єднання», - наголосив Тейлор.

За даними ЗМІ, акції Твіттеру, які підскочили після того, як Маск оголосив про плани придбати компанію у квітні, впали майже на 6% через новини щодо його виходу з угоди.

Источник: ukrinform.ua

Фото: DPA

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