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Маск вирішив розірвати угоду про купівлю Твіттеру

Маск вирішив розірвати угоду про купівлю Твіттеру

Американський мільярдер Ілон Маск заявив про відмову від угоди про придбання соцмережі Твіттер за 44 млрд доларів.

Як передає Укрінформ, у листі, надісланому до Твіттеру, юристи Маска стверджують, що соцмережа не виконала договірні умови.

«Пан Маск розриває угоду про об’єднання, оскільки Твіттер істотно порушує численні положення цієї угоди», - ідеться в листі. При цьому зазначається, що компанія «зробила хибні й оманливі заяви, на які пан Маск покладався» при її укладанні.

Юристи зазначають: попри численні запити щодо кількості ботів у Твіттері, соцмережа «надала лише неповні дані, яких було недостатньо для проведення незалежної оцінки». У п'ятницю Маск подав заяву в Комісію з цінних паперів і бірж США для офіційної відмови від угоди.

Водночас голова ради директорів Твіттеру Брет Тейлор заявив, що компанія планує завершити угоду з Маском, навіть якщо їй доведеться вирішувати це питання через суд.

«Рада директорів Твіттеру має намір завершити операцію за ціною і на умовах, узгоджених з паном Маском, і планує звернутися до суду для забезпечення виконання угоди про об’єднання», - наголосив Тейлор.

За даними ЗМІ, акції Твіттеру, які підскочили після того, як Маск оголосив про плани придбати компанію у квітні, впали майже на 6% через новини щодо його виходу з угоди.

Источник: ukrinform.ua

Фото: DPA

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