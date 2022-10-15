Маск заявив, що росія активно намагається вбити Starlink на фронті, в Мінціфрі просят не панікувати

Росія може знищити єдину систему зв’язку Starlink, що працює на українському фронті.

Про це заявив засновник SpaceX Ілон Маск у своєму Twitter у суботу, 15 жовтня.

«Велика різниця між зв’язком світу та зв’язком фронту. Starlink – єдина система зв’язку, яка все ще працює на фронті – решта мертві. Росія активно намагається «вбити» Starlink. Для захисту SpaceX надіслала величезні ресурси на оборону. Але навіть у цьому випадку Starlink все ще може померти», – пояснив він.

За його словами, супутниковий зв’язок Starlink в Україні коштує компанії 20 млн доларів за один місяць.

«Крім терміналів нам доводиться створювати, запускати, обслуговувати і поповнювати супутники і наземні станції, а також платити операторам зв’язку за доступ в Інтернет через шлюзи. Нам також доводилося захищатися від кібератак та глушіння, які стають дедалі складнішими», – додав бізнесмен.

Нагадаємо, на початку жовтня українські військові на фронті поскаржилися на збої у роботі терміналів Starlink.

14 жовтня Ілон Маск повідомив, що вирішив відмовитись від фінансування Starlink в Україні.

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк заявив, що Україна знайде спосіб продовжити роботу терміналів Starlink після відмови SpaceX від фінансування.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що термінали супутникового зв’язку Starlink продовжуватимуть працювати в Україні. Як передає портал про це він написав у телеграм-каналі.

«Термінали Starlink працювали, працюють і працюватимуть. Не турбуйтеся», – запевнив Федоров.

Як повідомлялося, компанія Ілона Маска заявила, що більше не може фінансувати роботу Starlink в Україні.

Агентство Телевидения Новости