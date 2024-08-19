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Масштабна триденна кібератака на Monobank припинилася

Масштабна триденна кібератака на Monobank припинилася

Масштабна триденна DDoS-атака на Monobank припинилася в ніч на понеділок.

Увесь цей час робота віртуального банку тривала, повідомив співзасновник фінустанови Олег Гороховський у Telegram 19 серпня, пише Кореспондент.

«Сьогодні о другій годині ночі атака припинилася. Загалом за три доби ми отримали понад 7,5 млрд запитів до наших сервісів. Ні на хвилину ми не сповільнилися і не зупиняли обслуговування клієнтів», – написав він.

Раніше Гороховський повідомляв, що основною метою атаки були «Банки» – сервіс для волонтерських зборів та накопичення коштів, популярність якого збільшилася після початку курської операції ЗСУ – швидкість закриття зборів зросла втричі.

Агентство Телевидения Новости

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