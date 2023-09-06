Международная маркировка: как логистические компании избегают путаницы

Торговля в Украине товарами китайского производства — неисчерпаемая бизнес-идея, которая открывает перед предпринимателем возможности работать с максимальной выгодой. Еще одна группа бизнеса, имеющая дело с закупками из Китая, — производства, которые приобретают за океаном сырье, расходники, оборудование. Активно заказывают товары в маркетплейсах Поднебесной и частные покупатели.

Поток грузов и посылок, которые регулярно перемещаются по складам, отгружаются в портах и аэропортах и едут в сторону Европы, сложно себе представить. Чтобы ни один получатель не пострадал от недобросовестной доставки или ошибок логистики, посылки обязательно маркируются. Только при условии полной и точной информации в маркировке можно рассчитывать, что груз придет вовремя и по адресу. Перевозка грузов из Китая морем или по воздуху не предусматривает различий в требованиях к почтовой информации или прочтении символов на упаковке.

Общие правила международной маркировки

Основные надписи.

В базовый набор данных на почтовой этикетке входят реквизиты грузополучателя, в том числе конечное место назначения. Если перевозится разноплановая продукция в одинаковых упаковках или когда груз одного типа разделен по разным контейнерам, указывают количество мест груза в партии и / или номер места в партии.

Дополнительные надписи

Здесь приводятся данные об отправителе груза и пункте, откуда заказ отправился в путешествие. Также на посылке по ходу ее следования появляются отметки перевозчиков.

Информационные знаки.

Дают сведения о габаритах груза: его масса брутто и нетто (в кг) или число штук, размеры (длина, ширина, высота, диаметр) в сантиметрах. Если габариты посылки по всем осям не превышают один метр, их разрешено не указывать.

Манипуляционные пиктограммы

Уточняют, как следует обращаться с грузом, чтобы не навредить его качеству, целостности, товарному виду. Самые известные из них — изображение бокала (хрупкий груз), зонтика с каплями (груз боится влаги), два прямоугольника один на другом, верхний перечеркнут (нельзя штабелировать посылки).

Маркировка опасных грузов

Обязательна при перевозке химических, взрывоопасных, токсичных веществ. Знак в форме ромба может быть красным (взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества), белым (эпидемические и токсичные грузы), зеленым (нетоксичный газ), синим (выделяет горючие газы при контакте с водой), желтым (окисляющиеся химические агенты). Цветовая маркировка иногда дополняется уточняющим цифровым кодом.

Штрих-код

Не является обязательным, но может быть нанесен для удобства считывания информации. Содержит код изготовителя, страны, товара.

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