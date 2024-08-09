Международные грузоперевозки автомобильным транспортом: виды грузов и география перевозок

Автомобильные перевозки в страны Европы – это быстро, удобно и недорого. По этой причине все большее количество бизнесменов и предпринимателей отдают предпочтение данному виду грузоперевозок, если нет необходимости преодолевать моря и океаны. Что касается грузов, которые можно и нужно доставить с помощью авто разной грузоподъемности, ассортимент довольно широкий.

Чаще всего международные грузоперевозки автомобильным транспортом выбирают, когда потребуется перевезти нестандартные виды грузов:

тяжеловесные;

негабаритные;

наливные;

насыпные.

Не менее популярными являются также и опасные виды грузов, в список которых включены всевозможные продукты нефтехимической промышленности, а также другие товары, для транспортировки которых необходимо соблюдать определенный список требований и правил.

Например, для доставки грузов, нуждающихся в сохранении конкретных температурных режимов, принято использовать рефрижераторные контейнеры, дополненные современными генераторными установками.

Плюсы международных автоперевозок

Плюсами международных автоперевозок являются быстрая доставка грузов, отсутствие промежуточных перевалок, возможность полного контроля состояния груза в процессе перевозки. Гибкое планирование маршрутов (за счет того, что автодороги есть практически везде).

Ниже представлен полный перечень преимуществ:

Приемлемая цена.

Оптимальная скорость перевозки, что обеспечивает сохранность имущества.

Нет необходимости проводить погрузочно/выгрузочные работы, что положительно сказывается на стоимости услуг.

Доставка “от двери до двери”.

Проработка оптимального маршрута позволяет не тратить бензин и сокращать путь.

Есть возможность по трекеру отслеживать движение автомобиля.

Возможность при необходимости менять маршрут движения.

Можно перевезти тяжеловесный, объемный, составной, жидкий, нестандартный груз.

Перевозка грузов небольшого размера с возможностью их группировки.

Транспортировка грузов при соблюдении нужного температурного режима.

Надежная перевозка и сохранность имущества.

Отправитель может коммуницировать с водителем и узнавать детали перевозки.

Страхование груза.

География автомобильных перевозок

Автомобильные перевозки грузов осуществляются в разные страны. Маневренность автомобильного транспорта позволяет доставлять различные товары даже в отдаленные населенные пункты, где отсутствуют аэропорты, железная дорога и морские порты.

Поэтому география автомобильных перевозок довольно разнообразная и самыми востребованными называют следующие направления:

из Украины в страны Европы;

из Европы в Украину.

Однако огромное количество «подводных камней» не позволяет предпринимателям самостоятельно заниматься всеми организационными моментами при планировании международных грузоперевозок. Чтобы избежать всех проблем, необходимо заручиться поддержкой команды специалистов логистической компании.

В результате процедура документального оформления импорта и экспорта будет осуществляться с учетом всех норм и законов конкретных стран. Это исключает вероятность того, что клиент столкнется с простоем груза на границе, с его задержкой и нарушением сроков доставки.

Не менее важными вопросами считаются также и организация складского хранения в странах Европы, обязательное страхование товаров. Таким образом, потребуется полный комплекс услуг.