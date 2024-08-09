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Международные грузоперевозки автомобильным транспортом: виды грузов и география перевозок

Автомобильные перевозки в страны Европы – это быстро, удобно и недорого. По этой причине все большее количество бизнесменов и предпринимателей отдают предпочтение данному виду грузоперевозок, если нет необходимости преодолевать моря и океаны. Что касается грузов, которые можно и нужно доставить с помощью авто разной грузоподъемности, ассортимент довольно широкий. 

Чаще всего международные грузоперевозки автомобильным транспортом выбирают, когда потребуется перевезти нестандартные виды грузов:

  • тяжеловесные; 
  • негабаритные;
  • наливные;
  • насыпные.

Не менее популярными являются также и опасные виды грузов, в список которых включены всевозможные продукты нефтехимической промышленности, а также другие товары, для транспортировки которых необходимо соблюдать определенный список требований и правил.

Например, для доставки грузов, нуждающихся в сохранении конкретных температурных режимов, принято использовать рефрижераторные контейнеры, дополненные современными генераторными установками. 

Плюсы международных автоперевозок

 

Плюсами международных автоперевозок  являются быстрая доставка грузов, отсутствие промежуточных перевалок, возможность полного контроля состояния груза в процессе перевозки. Гибкое планирование маршрутов (за счет того, что автодороги есть практически везде).
Ниже представлен полный перечень преимуществ:

  • Приемлемая цена.
  • Оптимальная скорость перевозки, что обеспечивает сохранность имущества.
  • Нет необходимости проводить погрузочно/выгрузочные работы,  что положительно сказывается на стоимости услуг.
  • Доставка “от двери до двери”.
  • Проработка оптимального маршрута позволяет не тратить бензин и сокращать путь.
  • Есть возможность по трекеру отслеживать движение автомобиля.
  • Возможность при необходимости менять маршрут движения.
  • Можно перевезти тяжеловесный, объемный, составной, жидкий, нестандартный груз.
  • Перевозка грузов небольшого размера с возможностью их группировки.
  • Транспортировка грузов при соблюдении нужного температурного режима.
  • Надежная перевозка и сохранность имущества.
  • Отправитель может коммуницировать с водителем и узнавать детали перевозки.
  • Страхование груза.

 

География автомобильных перевозок 

Автомобильные перевозки грузов осуществляются в разные страны. Маневренность автомобильного транспорта позволяет доставлять различные товары даже в отдаленные населенные пункты, где отсутствуют аэропорты, железная дорога и морские порты. 

Поэтому география автомобильных перевозок довольно разнообразная и самыми востребованными называют следующие направления:

  • из Украины в страны Европы;
  • из Европы в Украину.

Однако огромное количество «подводных камней» не позволяет предпринимателям самостоятельно заниматься всеми организационными моментами при планировании международных грузоперевозок. Чтобы избежать всех проблем, необходимо заручиться поддержкой команды специалистов логистической компании.

В результате процедура документального оформления импорта и экспорта будет осуществляться с учетом всех норм и законов конкретных стран. Это исключает вероятность того, что клиент столкнется с простоем груза на границе, с его задержкой и нарушением сроков доставки.

Не менее важными вопросами считаются также и организация складского хранения в странах Европы, обязательное страхование товаров. Таким образом, потребуется полный комплекс услуг. 

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