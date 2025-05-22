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Мінрозвитку планує передати приватникам українські аеропорти на утримання: які переваги

Мінрозвитку планує передати приватникам українські аеропорти на утримання: які переваги

Міністерство розвитку громад та територій України (Мінрозвитку) вивчає можливості залучення приватного сектору до управління та утримання українських аеропортів з метою зменшення їх прямого бюджетного фінансування.

Про це йдеться в повідомленні Мінрозвитку.

Зазначається, що Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) на запит міністерства сформували експертну команду, яка проведе комплексне дослідження можливих моделей залучення приватного сектору, вивчивши ситуацію у аеропортах "Бориспіль", "Одеса", "Львів" та інших.

Результати дослідження очікуються в серпні.

Залучення приватних інвестицій для утримання аеропортів дозволило б зменшити потреби в прямому бюджетному фінансуванні аеропортів; зберегти інфраструктуру аеропортів в експлуатаційному стані; забезпечити готовність аеропортів до швидкого перезапуску авіасполучення після війни, передає "Інтерфакс-Україна".

"Попри те, що війна триває і наразі авіасполучення з Україною призупинене, ми маємо зберегти інфраструктуру наших аеропортів у технічно справному стані", - цитує пресслужба заступницю міністра розвитку громад та територій Марину Денисюк.

Джерело: epravda.com.ua

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