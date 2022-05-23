На чому базується ціна срібних прикрас

Ювелірні прикраси не виготовляють з чистого срібла, оскільки дорогоцінний метал занадто м’який. Використовуються спеціальні лігатури, які дають змогу майстрам створити необхідну форму, розмір і дизайн. Домішки різняться між собою, а тому ювелірні вироби з однаковою вагою мають різну вартість. Тому купуючи срібний браслет, ціна якого варіюється від кількох сотень до десятків тисяч гривень, варто звертати увагу на кілька ключових параметрів.

Як формується ціна на чисте срібло

Лігатура — домішки, які дозволяють підвищити експлуатаційні характеристики срібла (зробити його твердішим і стійкішим до механічних пошкоджень або подряпин, збільшити сяйво й блиск).

Кожен покупець вивчає етикетку в ювелірній крамниці. Якщо на ній вказана вага прикраси 3 грами, це зовсім не означає, що в сплаві міститься стільки дорогоцінного металу. Насправді зазначена вага самого сплаву. Вартість готового ювелірного виробу залежить від ціни на срібло, яка формується на біржах і змінюється кожної години. Відповідно, з часом змінюється й кінцева вартість.

Додаткові фактори впливу на ціну срібних прикрас

Вартість срібної прикраси — це не лише ціна на чисте срібло. На її формування також впливає:

тип і складність виготовлення конкретної прикраси;

вага металу та кінцева проба;

якість і клас інкрустації (вага, походження, кількість, розмір, дизайн і т. п.);

актуальність моделі;

сезонність;

іменитість виробника.

Наприклад, ціна на срібний браслет або ланцюжок багато в чому залежить від типу плетіння. Чим воно складніше, тим більше часу на його виготовлення знадобиться. Крім того, потрібно спершу розробити дизайн, виготовити прототип, а після лиття самої прикраси довершити її декоративним камінням, емаллю або склом, а все це роблять різні люди.

Також на ціну впливає методика виготовлення прикраси. Якщо вона довершується вручну, вартість зростає. Те саме стосується замовлення індивідуального дизайну. Не менше на кінцевий цінник впливає тип інкрустації. Найдорожче обійдеться натуральне каміння:

діаманти;

топази;

сапфіри;

смарагди й т. п.

Досить затратною вважається методика культивування прісноводних перлин. Синтетичні кристали, котрі вирощуються в спеціальних лабораторіях, також потребують забезпечення відповідних сталих умов.

На цінність ювелірного виробу також впливає статус і популярність виробника, якість обслуговування клієнтів, надання додаткових послуг, наприклад, регулярного очищення срібних прикрас. Так, сімейні коштовності або прикраси з цікавою історією, які зберігаються в музеях і приватних колекціях, обійдуться в мільйони доларів, при цьому їх реальна вартість у перерахунку на використані матеріали може бути мізерною.

Отже, обираючи ювелірну прикрасу в магазині, варто звертати увагу на комплекс факторів, а не лише ціну на чисте срібло. Пам’ятайте: коштовність ювелірного виробу, перш за все, полягає в емоціях, пам’яті й спогадах, а також кропіткій роботі десятків майстрів, а не лише в сировині.