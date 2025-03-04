На YouTube буде менше реклами, або показуватимуть її менш нахабно: що сталося

YouTube каже, що показуватиме менше реклами в середині відео і натомість вставлятиме її у доречніших місцях.

Починаючи з 12 травня YouTube обіцяє показувати менше реклами користувачам, які переглядають відео на платформі без підписки, інформує UAINFO.org з посиланням на NV.

Але наївно було б вважати, що ця зміна вмотивована уподобаннями користувачів.

Наразі платформа пропонує авторам відео визначати, у який момент їхній ролик перериватиметься на рекламу. Також компанія пропонує функцію автоматичного визначення місця рекламних слотів. Минулого року YouTube провела експеримент і виявила, що відео з автоматичним і ручним розміщенням рекламних слотів приносили в середньому на 5% більше доходу, ніж відео з рекламними слотами, розміщеними лише вручну.

Джерело: uainfo.org

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