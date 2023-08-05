Нафтогаз відмовився повертати АРМА заправки Glusco

Компанія "Нафтогаз Ойл Трейдинг" відмовилася визнати одностороннє розірвання договору управління мережею АЗС Glusco, про яке 3 серпня оголосило Агентство з розшуку та менеджменту активів. Про це йдеться у заяві директора ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" Володимира Бичкова.

"Мережа АЗС стабільно працює і працюватиме задля країни та людей. А будь-які неправомірні дії несуть шкоду національній безпеці України", – заявив він.

Компанія вважає договори управління майном Glusco чинними й збирається виконувати їх до моменту розв'язання спірних питань.

Вона також готує звернення до Кабінету міністрів.

Нафтогаз Ойл Трейдинг наполягає, що щомісяця надавав звітність АРМА і не отримував від агентства жодних претензій.

За версією АРМА, компанія-управитель систематично надавала неправдиву інформацію про доходи, які вона отримувала від використання автозаправок та нафтобаз.

"По факту станом на липень управитель експлуатував 68 АЗС, тоді як звітував про дохід тільки з 27 комплексів. Але й ці доходи офіційно отримувалися не від торгівлі пальним та іншими товарами, а від здавання нерухомості в оренду. Тобто управитель, виходячи з його звітів, працював лише як орендодавець. У підсумку за понад рік діяльності управителя державний бюджет отримав від управління десятками АЗС трохи більше ніж 1,5 млн грн доходу", – обґрунтувало АРМА своє рішення.

Агентство наполягає, що Нафтогаз Ойл Трейдинг з 3 серпня 2023 року більше не вважається управителем АЗС Glusco.

● Мережа Glusco була створена на базі колишніх заправок Роснєфті, які працювали під торговими марками Formula, ТНК, Золотий Гепард, Смайл. У 2016 році Роснєфть вирішила продати їх швейцарській групі Proton Energy бізнесмена Нісана Мойсеєва, якого неформально пов'язували з Віктором Медведчуком.

● Навесні 2022 року заправки Glusco були заарештовані.

● У травні 2022 року Кабінет міністрів України вирішив передати майно ТОВ "Глуско Україна" та ТОВ "Глуско Рітейл" в управління ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" (розпорядження КМУ № 385-р от 13.05.2022 р.). Це рішення пояснювалось виникненням надзвичайної ситуації в енергетичній сфері, тобто дефіциту бензину та дизельного палива.

● У вересні 2022 року НАК "Нафтогаз України" почала відновлювати роботу автозаправних комплексів мережі Glusco під брендом U.GO.

Джерело: liga.net

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