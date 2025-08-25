Найбільший банк Австралії скасував план заміни робочих місць штучним інтелектом

Commonwealth Bank of Australia скасував рішення про скорочення 45 посад у сфері обслуговування клієнтів через нову технологію штучного інтелекту після тиску з боку головної профспілки фінансових послуг країни.

Згідно із заявою профспілки фінансового сектору, опублікованою у четвер, профспілка подала на CBA до трибуналу з трудових відносин на початку цього місяця, оскільки компанія не забезпечувала прозорості щодо обсягів дзвінків. Найбільший кредитор країни заявив, що голосовий бот зменшував обсяг дзвінків на 2000 на тиждень, тоді як члени профспілки стверджували, що обсяги насправді зростають, і CBA була змушена пропонувати співробітникам понаднормову роботу та доручати керівникам команд відповідати на дзвінки, повідомила профспілка.

Початкова оцінка CBA про те, що ці ролі не були обов'язковими, «не враховувала належним чином усі відповідні бізнес-міркування, і ця помилка означала, що ці ролі не були надлишковими», – йдеться у заяві речника CBA.

«Ми вибачилися перед відповідними співробітниками та визнаємо, що нам слід було ретельніше оцінювати необхідні посади», – сказав речник. Співробітникам, яких це стосується, пропонується вибір: продовжувати працювати на своїх поточних посадах, шукати іншу посаду або звільнитися з фірми, додав речник.

Генеральний директор Метт Комін був на передовій просування технологій у банківському секторі Австралії, і цього місяця компанія оголосила про партнерство з OpenAI, щоб забезпечити своїх клієнтів та співробітників передовими технологіями штучного інтелекту. В інших країнах кредитори по всьому світу стикаються з проблемою використання штучного інтелекту та його впливу на робочі місця.

Глобальні банки скоротять до 200 000 робочих місць протягом наступних трьох-п'яти років, оскільки штучний інтелект втручається в завдання, які зараз виконують люди, йдеться у звіті Bloomberg Intelligence , опублікованому на початку року. Згідно зі звітом, найбільшому ризику, ймовірно, будуть піддані бек-офіс, середній офіс та операції.

Профспілка назвала рішення про скасування скорочення робочих місць «величезною перемогою» для своїх членів. Подаючи позов проти банку до трибуналу, профспілка заявила, що CBA не пояснила, як відбиралися посади для скорочення, а також що вона наймає на аналогічні посади з обов'язками обміну повідомленнями в Індії.

Джерело: internetua.com

