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Найбільший в Україні завод із переробки риби планує розширити виробництво: нардеп розповів деталі

Найбільший в Україні завод із переробки риби планує розширити виробництво: нардеп розповів деталі

Найбільший в Україні завод з переробки риби Klion Group, відомий під торговою маркою Veladis, планує розширити виробництво й переробляти українську річкову рибу

Про це повідомив заступник голови комітету ВР із питань економічного розвитку Дмитро Киселевський, відповідальний у парламенті за політику "Зроблено в Україні".

Завод працює у прифронтовому Запоріжжі й попри повномасштабну війну дає роботу 1200 людям та виготовляє 250 найменувань продукції — від ікри до рибних бургерів.

За словами нардепа, умови праці там складні: температура в цехах коливається від +12 до -22 градусів, а характерний рибний запах — постійний супутник виробництва.

Водночас, як стверджує Киселевський, під час візиту на завод працівники вразили його своєю майстерністю: філе риби вони розділяють за 15 секунд, а з конвеєра щохвилини сходить 60 банок оселедця.

"Загалом щомісяця тут випускають 800 тонн готової продукції. Причому потужності дозволяють цю цифру потроїти. Стримує виробництво дефіцит кадрів. Значна частина трудового колективу служить у ЗСУ", - зазначив парламентар.

Попри виклики війни підприємство хоче освоїти переробку української риби, вже знайшло постачальника товстолоба з Черкас і шукає партнерів для стабільного постачання коропа та судака. Частину імпортної риби Klion Group виловлює власним флотом в Уругваї.

Нардеп зазначив, що завод активно підтримує державні ініціативи — бере участь у програмі "Національний кешбек" і маркує продукцію знаком "Зроблено в Україні". Уся сировина, крім самої риби, — українського виробництва. Після перемоги компанія планує ще й розведення риби всередині країни.

Джерело: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»

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