НБУ дал прогноз относительно роста украинской экономики в 2019 году

В 2019 году, согласно прогнозу Национального банка, экономический рост в Украине будет продолжаться, однако временно замедлится до 2,5%.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

Как отмечается, основными сдерживающими факторами будут жесткая монетарная политика, которая необходима для возвращения инфляции к среднесрочной цели 5% +/- 1 п.п., и сдержанная фискальная политика, обусловленная значительными выплатами по внешнему долгу.

"Внутренний спрос, как потребительский, так и инвестиционный, останется основным двигателем роста ВВП", - говорится в сообщении НБУ.

"Экономический рост снова ускорится в 2020-2021 годах в результате постепенного смягчения монетарной политики и оживления инвестиционной активности на фоне уменьшения политической неопределенности", - заявили в НБУ.

Напомним, украинская экономика ускорила рост с 2,5% в 2017 году до 3,3% в 2018 году.

В том числе в четвертом квартале прошлого года реальный ВВП вырос на 3,4% в годовом измерении.

Агентство Телевидения Новости