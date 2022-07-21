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НБУ підняв офіційний курс гривні на 25%

НБУ підняв офіційний курс гривні на 25%

Національний банк України з 9:00 21 липня 2022 року скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,5686 грн/дол США.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

У регуляторі пояснили, що такий крок дасть змогу збільшити конкурентоспроможність українських виробників, зблизити курсові умови для різних груп бізнесу та населення та підтримати стійкість економіки в умовах війни.

При цьому, офіційний курс гривні до долара США й надалі є фіксованим.

“За умов високої невизначеності, зумовленої війною, фіксований офіційний курс до долара США є основним якорем стабілізації очікувань та ключовим засобом виконання пріоритетних цілей НБУ. Вони полягають у забезпеченні цінової та фінансової стабільності, що є важливою передумовою відновлення економіки”, – заявляють в НБУ.

На початку війни НБУ зафіксував курс гривні на рівні 29,25 грн за 1 дол США.

У Нацбанку заявляють, що фіксацій курсу на такому рівні на початку війни допомогла забезпечити стабільну роботу фінансової системи.ВІДЕО ДНЯ

Агентство Телевидения Новости

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