Неоновая реклама – тренд, который набирает популярность

Неоновая реклама позволяет красиво и эффектно презентовать любое заведение. Объекты такого плана привлекают внимание круглосуточно и выглядят модно. Одно из преимуществ неоновых трубок – универсальность применения. Их можно задействовать при изготовлении как плоских конструкций (вывески, настенный декор, указатели), так и объемных инсталляций в виде полноценных скульптур. Подобный вид рекламы широко используется при оформлении кафе, ресторанов, баров, кинотеатров, магазинов и пр. На сайте adbuild.com.ua можно заказать изделия из неона по доступной стоимости.

Альтернативное решение – гибкий LED-неон

На смену обычным неоновым трубкам приходит абсолютно новая разновидность продукции – гибкий неон, который более предпочтительный с точки зрения технических характеристик и расценок. Мягкие лед-ленты – удачная замена ломким и непростым в подключении лампочкам. В них прослеживается необходимый баланс между прочностью, простым монтажом и демократичной ценой за работу. Разные варианты цветов делают неон идеальным для подсветки любых элементов конструкции, интерьерного обустройства.

Под LED-неоном подразумевается гибкий провод, выполненный поливинилхлоридного материала, со светодиодными лампочками, которые способны светить больше сотни тысяч часов непрерывно. Он незначительно расходует электроэнергию – 10-15 Вт/м. Такие изделия выбирают за их износостойкость, пыле- и влагонепроницаемость. В ходе эксплуатации не повышается температура устройств, за счет чего допускается применять в помещениях, на открытом пространстве с повышенной влажностью.

Преимущества неоновой рекламы

Неоновые надписи на стену купить в Украине рекомендуется из-за их бесспорных плюсов:

Высокая эффективность. Независимо от формы, обеспечивается равномерное и яркое свечение, которое привлекает внимание в любое время суток. Проходящий человек обязательно остановит свой взгляд на таком изделии.

Многофункциональность. Использовать подобного рода конструкции можно в различных погодных и климатических условиях.

Выгодное применение, которое достигает до 15 лет. Это стало возможным благодаря устойчивости к внешним проявлениям и экономичности в плане энергопотребления.

Практичность. Они не перегорают, не приводят к замыканию электропроводки, не создают шума.

Простая установка. Монтаж – быстрый, не требует больших усилий.

Моментальность включения. При активации свечение происходит мгновенно. Для начала работы не понадобится дополнительного времени.

Учитывая все перечисленные достоинства, неоновая реклама – один из самых востребованных видов для внутреннего и внешнего использования.