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Новини з іншого світу

Новини з іншого світу

● Meta планирует реализовать полностью автоматизированную рекламу к 2026 году. Это позволит рекламодателям запустить рекламную кампанию, просто введя URL-адрес, а затем позволить креативным и таргетинговым системам Meta на основе искусственного интеллекта сделать все остальное.

● Ученые разработали инновационный сканер стоп, который может предсказать сердечную недостаточность за недели до возникновения проблем. Эта технология использует передовые методы визуализации для анализа биомаркеров, связанных с сердечным здоровьем. Раннее выявление может существенно улучшить результаты лечения пациентов.

● Databricks Ventures и Noma Security объединили усилия для повышения кибербезопасности в AI-системах. В рамках партнерства будут внедрены аналитика угроз в реальном времени, проактивное тестирование на проникновение и комплексные стратегии управления. Эта инициатива направлена на укрепление уверенности директоров по информационной безопасности (CISO) в безопасной масштабируемости AI-решений для бизнеса.

● Открытие нового механизма свертывания крови может изменить кардиологическое лечение. Международная группа исследователей обнаружила ранее неизвестный биологический процесс, который вызывает повреждение тканей и органов в условиях низкого содержания кислорода. Например, при сердечных приступа и инсультах. Исследование предполагает, что виновниками являются лопающиеся эритроциты, а не тромбы. Эти данные открывают совершенно новую главу в сосудистой биологии.

● На гонках дронов в Абу-Даби ИИ впервые победил человека. Разработка ученых из Делфтского технического университета выиграла A2RL Drone Championship 2025 в Абу-Даби. Благодаря глубокой нейронной сети и высокоточной системе управления автономный дрон справился с извилистой трассой на скорости до 96 км/ч и превзошел лучших операторов. Подобные ИИ-системы могут найти практическое применение, например, в управлении дронами-доставщиками.

● Lockheed Martin создает виртуальное «поле битвы» для тестирования боевых ИИ. Lockheed Martin запускает инициативу «AI Fight Club» — платформу для соревнований и тестирования алгоритмов искусственного интеллекта в военных сценариях. Проект предназначен для проверки ИИ-систем в сложных условиях, имитирующих воздушные, наземные, морские и космические операции. В ближайшие месяцы компания доработает формат, а первые состязания планируется провести в четвертом квартале этого года. Пентагон ускоряет внедрение ИИ, поскольку соперники, особенно Китай, активно развивают автономные боевые технологии.

● Оземпик вызывает слепоту, доказали в Европейском фармакологическом регуляторе. Компоненты популярного лекарства от ожирения повреждают зрительные нервы, что приводит к их отмиранию. В таком случае не помогут даже очки.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»

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