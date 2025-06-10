● Phonely, Maitai и Groq решили проблему задержек голосовом ИИ. Компании совместно добились успеха, сократив задержку на 70% и повысив комплексную точность (ASR+генерация ответа) с 81,5% до 99,2%. Проблема «неловких пауз» в разговорах с роботами, которая выдавала их, устранена благодаря технологии Groq - «горячей замене» легких моделей LoRA без потерь в скорости.

Система работает так: Maitai выбирает оптимальную модель для каждого запроса, Groq обрабатывает ее на специализированных чипах LPU, а данные о слабых местах моделей собираются и используются для их доработки. В итоге время первого ответа снизилось с 661 до 176 мс, а синтез диалога стал в 4 раза быстрее.

Один из клиентов Phonely уже заменит 350 операторов колл-центра на ИИ, а количество качественных лидов выросло на 32%.

● Аккумуляторы для электромобилей стали на 20% дешевле в прошлом году – InsideEVs.

● Компания OpenAI выпустила обновление Advanced Voice, которое сделает общение более естественным и легким.

● Решающее противостояние роботов-такси: Waymo только что совершил 10 миллионов поездок, а Tesla стартует на следующей неделе.

● Генеральный директор Google DeepMind считает, что ИИ сделает людей менее эгоистичными. Демис Хассабис говорит, что системы, столь же умные, как люди, уже совсем скоро появятся, и нам придется радикально изменить то, как мы думаем и ведем себя.

● Генеральный директор Palantir Алекс Карп предупреждает, что ИИ может спровоцировать «глубокие общественные потрясения», которые многие элиты игнорируют.

● Внутри секретного совещания, на котором математики пытались перехитрить ИИ.| Ведущие математики мира были ошеломлены тем, насколько искусно искусственный интеллект справляется с их работой. «У меня есть коллеги, которые буквально сказали, что эти модели приближаются к математическому гению», — говорит Кен Оно, математик из Университета Вирджинии, руководитель и судья на встрече.

● Google представила Sparkify – сервис для генерации мультфильмов с помощью ИИ. Сценарий формирует модель Gemini, визуализацию и монтаж обеспечивает Veo. Искусственный интеллект создаёт персонажей, озвучку и музыку, а также сохраняет их образы на протяжении всей анимации

● Голландская компания планирует в течение пяти лет внедрить высокотемпературный малый модульный реактор для морского и берегового применения.

● Это наконец произошло: ИИ пытается переписать свой собственный код в борьбе за большую власть — автономность уже вышла из-под контроля.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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