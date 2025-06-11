Новини з іншого світу

● Основатель Huawei признал, что чипы компании на поколение отстают от американских. Президент Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил в интервью, что экспортные ограничения США не смогут помешать технологическому развитию Китая. В то же время он считает, что Huawei все еще уступает США в производительности отдельных чипов, но компенсирует это за счёт кластерных вычислений. Публикация совпала с ключевым этапом торговых переговоров между Китаем и США, где одной из главных тем стал экспортный контроль и доступ к критически важным технологиям.

● Wing и Walmart объединяют усилия для создания крупнейшей в мире службы доставки дронами. К этому времени в следующем году доставка дронами будет доступна в супермаркетах Walmart в нескольких крупных городах США, включая крупнейшие розничные рынки страны: Атланту Шарлотт, Хьюстон Орландо и Тампу. В общей сложности компании планируют расширить доставку дронами Wing ещё на 100 магазинов Walmart на выбранных рынках. Они также будут расширять сеть в Далласе и Форт-Уэрте, где Wing и Walmart уже обслуживают клиентов в 18 супермаркетах. Wing и Walmart осуществляют тысячи еженедельных доставок, среднее время выполнения которых составляет менее 19 минут.

● Meta планирует вложить 10 миллиардов долларов в Scale AI, чтобы укрепить свои позиции на рынке ИИ после неудачного запуска Llama 4. Эта инвестиция позволит использовать обширные услуги по маркировке данных Scale AI, что критически важно для улучшения моделей машинообучения. Данное решение подчеркивает приверженность Meta к инновациям в области ИИ в условиях растущей конкуренции.

● Пневматические мышцы для роботов, разработанные в MIT. Конструкцию назвали банановыми пальцами. Манипуляторы не слишком быстрые, зато они отличаются деликатностью при захвате хрупких предметов.

● Uber и британский стартап Wayve, разрабатывающий системы автономного вождения, объявили о начале испытаний полностью автономных автомобилей на дорогах общего пользования в Лондоне.

● Британия выбрала компанию Rolls-Royce для предоставления технологии для первого в стране небольшого модульного реактора.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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