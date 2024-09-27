Новини з іншого світу

● Самые популярные модели по продажам в США – сплошь американские и японские. Нет не то что китайских, но и корейских и европейских моделей.

● Мощный генератор мощностью 10 кВт с уменьшенным на 75% весом. LiquidPiston также планирует выйти на промышленные и коммерческие рынки, морские рынки, рынки беспилотных летательных аппаратов, городской мобильности и автомобильные рынки.

● В Сеуле представлен первый в мире водородный беспилотник с временем полета 14 часов. В дроне используются топливные элементы, работающие на сжиженном водороде, который в 800 раз плотнее газообразного водорода.

● Новый назальный спрей обеспечивает 99,99% защиту от гриппа, пневмонии, COVID. Спрей был разработан с использованием ингредиентов из Базы данных неактивных ингредиентов (IID) FDA и списка общепризнанных безопасных ингредиентов (GRAS).

● Мировой рынок ИИ-продуктов достигнет ~$1 трлн к 2027 году. Такое мнение выразили эксперты консалтинговой фирмы Bain в технологической отчете. ИИ-индустрия, включая сегменты услуг и оборудования, будет ежегодно расти на 40-55%, начиная с зафиксированных в прошлом году $185 млрд. Это приведет к выручке от $780 млрд до $990 млрд.

● Бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт заявил, что через 3–5 лет искусственный интеллект сравняется с человеческим интеллектом и изменит «всё, везде и сразу» «невообразимым» образом. Представьте, триллион ученых работает 24 часа в сутки, изобретая улучшения жизни! Как раз , к тому времени создадут более совершенных роботов с долгоиграющими батареями, они то и будут работать за нас.

Джерело: facebook.com/annopolsky

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