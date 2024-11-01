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Новини з іншого світу

Новини з іншого світу

● Выручка китайского производителя автомобилей BYD впервые оказалась выше Tesla. Компания получила за квартал $28,2 млрд, а организация Илона Маска — $25,18 млрд. Однако по прибыли и количеству проданных электромобилей Tesla пока опережает китайского конкурента.

● Генеральный директор SoftBank Масаеси Сон заявил, что искусственный суперинтеллект — ИИ, который в 10 000 раз умнее человека, — появится к 2035 году. Масаеси Сон также заявил, что для создания искусственного суперинтеллекта потребуются 400 ГВт центров обработки данных ИИ, 200 миллионов чипов и 9 триллионов долларов капитала.

● Исследователи из Гарварда обнаружили новый штамм цианобактерий, или водорослей, которые могут быстро расти и удваиваться каждые 2,35 часа в присутствии CO₂. Он может легко тонуть в воде, что делает его основным кандидатом на секвестрацию углерода из океанов и фабрик.

● Universal Music Group сотрудничает со стартапом искусственного интеллекта Klay Vision для разработки музыкального генератора на основе ИИ. Партнерство направлено на создание музыкальных моделей с искусственным интеллектом, которые «уменьшают угрозу для людей-творцов» и открывают «новые возможности для творчества и будущей монетизации». Klay Vision активно работает над большой музыкальной моделью под названием KLayMM. Klay Vision возглавляют бывшие руководители Sony Music и Google DeepMind, а партнерство последовало за прошлыми сделками AI с YouTube AI Incubator и SoundLabs.

● Поддерживаемая Nvidia компания Iambic, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, раскрывает важную веху в разработке лекарств. В качестве значительного достижения для фармацевтической промышленности Iambic Therapeutics, биотехнологическая фирма, имеющая существенную поддержку со стороны Nvidia, представила то, что она описывает как новаторскую модель искусственного интеллекта под названием «Enchant».

● The Information: мелкосерийное производство iPhone 17 уже стартовало. Оно ведётся в Индии.

● Samsung планирует запуск премиального бренда смартфонов, чтобы лучше конкурировать с iPhone.

● Сундар Пичаи сказал на вчерашнем отчете о доходах, что более 25% всего нового кода в Google теперь генерируется ИИ. Он также сказал, что проект Astra будет готов к 2025 году.

Зібрав: facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»

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