Новини з іншого світу

● Новая ИИ-модель от OpenAI пишет глубокие художественные тексты. У писателей-фантастов появился новый конкурент. OpenAI представила модель, способную к художественному письму. Генеральный директор компании Сэм Альтман заявил, что текст о горе, созданный ИИ в жанре метафикшн, поразил его глубиной и атмосферой. Этот шаг указывает на то, что OpenAI теперь фокусируется не только на программировании и математике, но и на творческих задачах.

● В Японии создан аккумулятор с впечатляющими характеристиками: энергоёмкость до 500 Вт·ч/кг и мощность до 500 Вт/кг.

● Новая спрей-вакцина от COVID-19 более эффективна, чем инъекционная. Ученые из Макмастерского университета сообщают о запуске второй фазы клинических исследований по тестированию новой экспериментальной вакцины от COVID-19 в форме спрея. Помимо преимуществ в использовании и разработке ингаляционная вакцина оказалась более эффективной по сравнению со стандартными инъекционными препаратами.

● Google тестирует рекламу в новом режиме на базе искусственного интеллекта.

● Первый в мире пациент с титановым сердцем прожил более 100 дней прежде чем получил донорскую пересадку.

● Сердце BiVACOR, было имплантировано в качестве временного решения, пока не появится донорское сердце. Однако врачи считают, что оно может служить постоянной заменой отказавших человеческих сердец. Дэниел Тиммс, который изобрел BiVACOR назвал устройство «Святым Граалем», подчеркнув, что оно не может выйти из строя или быть отторгнуто организмом. BiVACOR использует ротор с магнитной левитацией для перекачивания крови, что исключает механический износ и продлевает срок службы. Это нововведение обеспечивает плавную, непрерывную циркуляцию крови , снижая риск образования тромбов и структурной деградации с течением времени.

● Rocket Lab объявляет о намерении приобрести Mynaric, ведущего поставщика лазерных коммуникаций, в качестве последнего стратегического шага на пути к становлению комплексной космической компанией.

● McDonald's проводит масштабную технологическую трансформацию в 43 000 ресторанах, внедряя новые системы на основе искусственного интеллекта. McDonald's развертывает периферийные вычислительные системы в партнерстве с Google Cloud. Функции ИИ включают в себя предиктивное обслуживание кухонного оборудования, компьютерное зрение для точности заказов и «виртуальный менеджер генеративного ИИ». Инициатива направлена на решение болевых точек клиентов, а также на поддержку сотрудников, работающих с несколькими каналами заказа.

● Разработан новый анализ крови на деменцию за годы до симптомов. Ученые представили тест по крови, который с точностью 90% предсказывает вероятность развития двух типов деменции. Авторы сообщают, что новая диагностика будет особенно эффективна у людей с расстройствами сна.

● Профессия программиста исчезнет уже через год, заявил генеральный директор Claude Амодей. По его словам, через 3–6 месяцев 90% кода будет генерироваться искусственным интеллектом, а через год — 100%.

● Глава IBM не считает, что ИИ скоро заменит программистов. Гендиректор IBM Арвинд Кришна заявил, что искусственный интеллект — это ценная технология, но не панацея. Он считает нереалистичным прогноз CEO Anthropic Дарио Амодеи о том, что в ближайшие месяцы ИИ будет писать 90% кода. По мнению Кришны, ИИ возьмёт на себя лишь 20–30% задач по программированию. ИИ станет дешевле и будет потреблять менее 1% энергии от текущего уровня. Однако он не приведет к открытию новых знаний — для этого потребуются квантовые вычисления, в которые IBM активно инвестирует.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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