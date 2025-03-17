Новини з іншого світу

● Достигнут прорыв в производстве металлов толщиной в один атом. За последние 20 лет, прошедшие со времени открытия графена в 2004 году, исследователи теоретически предсказали около двух тысяч двухмерных материалов. Сотни из них были созданы в лабораторных условиях. Тем не менее, большинство из них относятся к ван-дер-ваальсовым слоистым кристаллам. Ученым из Академии наук Китая удалось разработать метод производства практичных, универсальных однослойных металлов толщиной в один ангстрем (0,1 нм).

● Ученые определили клетки, играющие главную роль в функции и регенерации печени. Из предыдущих исследований ученые знали, что звездчатые клетки печени считаются главными факторами развития фиброза, однако новая работа показала другие совершенно неожиданные функции этих клеток. Оказалось, что именно они поддерживают здоровье печени и обеспечивают восстановление тканей. Открытие уже привело к новым перспективным подходам в лечении заболеваний печени.

● Новая конструкция батарей позволяет зарядить электромобиль за 9 минут. Для многих владельцев электромобилей долгая зарядка — настоящая головная боль. В отличие от заправки бензобака, пополнение заряда батареи требует времени, что особенно критично в дальних поездках. Китайская Farasis Energy нашла решение: их новая технология позволяет заряжать LFP-аккумулятор с 10% до 80% всего за 8 минут 55 секунд. И все это без перегрева.

● Прямое преобразование клеток кожи в клетки мозга дает 1000% успеха | Ученым удалось преобразовать клетки кожи мыши напрямую в двигательные нейроны, пропустив обычный этап стволовых клеток между ними.

● Мощная батарея достигает 570 Вт·ч/кг энергии и сохраняет 78% емкости после 1000 зарядок. Покрытие из нанопружин предотвращает появление трещин, повышает долговечность и увеличивает плотность энергии аккумулятора электромобиля. Международная исследовательская группа из Южной Кореи и США разработала технологию, которая может значительно увеличить срок службы и плотность энергии аккумуляторов электромобилей.

● Китай представил атомную батарейку со сроком службы тысячи лет. Исследователи из компании Beita Pharmatech и Северо-Западного педагогического университета разработали ядерную батарею на основе углерода-14, заключенного в карбид кремния. Прототип Candle Dragon One демонстрирует КПД более 8% и плотность энергии в 10 раз выше, чем у литий-ионных аналогов. Батарея способна работать в экстремальных условиях от −100°C до 200°C и теоретически обеспечивать энергией устройства на протяжении тысяч лет.

● Ученые обнаружили в клетках «таймер смертности», который может быть ключом к замедлению старения и увеличению продолжительности жизни, и успешно продлили продолжительность жизни дрожжевых клеток...

● Rocket Lab успешно запустила 61-ю миссию Electron. Rocket Lab стала второй по частоте запускаемой ракетой США в год и доставила на орбиту более 200 спутников для организаций частного и государственного секторов. Rocket Lab со штаб-квартирой в Калифорнии, проектирует и производит малую орбитальную ракету-носитель Electron, семейство проверенных в полете космических аппаратов, а также разрабатывает большую возвращаемую ракету-носитель Neutron для развертывания созвездий спутников.

● Открыт метод производства постоянных магнитов без тяжелых редкоземельных элементов. Постоянные магниты — важнейший компонент промышленных товаров с высокой добавленной стоимостью, к примеру, двигателей электромобилей и роботов. Однако традиционные процессы их производства в значительной степени зависят от тяжелых редкоземельных элементов, которые добывают исключительно в Китае. Чтобы преодолеть зависимость от экспорта, южнокорейские ученые-материаловеды разработали инновационный процесс производства высокопроизводительных постоянных магнитов с использованием только легких редкоземельных элементов.

● Goldman Sachs официально признал криптовалюты. Впервые в своем ежегодном письме акционерам крупнейший банк Уолл-стрит упомянул криптовалюты и их влияние на финансовый сектор.

● Apple планирует добавить функцию перевода в AirPods. Функция, которая позволит пользователям переводить речь собеседников в режиме реального времени, будет доступна в iOS 19 осенью 2025 года.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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