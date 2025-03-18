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Новини з іншого світу

Новини з іншого світу

● Amazon, Meta и Google объединились, чтобы поддержать инициативу Всемирной ядерной ассоциации по масштабному расширению использования АЭС. Они призывают как минимум втрое увеличить мощность мировой атомной энергетики к 2050 году. К ним присоединились 14 международных банков и финансовых учреждений, а также энергетические компании, например, Occidental, и промышленные концерны, среди которых японская IHI Corporation.

● Директор по продукции OpenAI, Кевин Вейл: «в этом году ИИ превзойдет людей в программировании навсегда». Согласно нашим внутренним конкурентным тестам на программирование, в этом году ИИ превзойдет человеческие возможности в программировании, и «пути назад не будет»

● Есть такой металл Holmium, и вот компания IBM начала применять этот металл для хранения информации: на одном грамме Holmium можно записать 22 800 000 жестких дисков по 20 терабайт информации, и кстати, этот редкоземельный металл относительно не дорог и не редок. Цена всего 0.5 доллара за 1 грамм или 500 долларов за 1 кг.

● Эластокалорический кондиционер охлаждает помещение на 10 градусов за 15 минут

● Ученые из Гонконгского университета науки и технологий (HKUST) создали первое в мире эластокалорическое охлаждающее устройство мощностью в киловатт. Оно охлаждает помещение до 21-22°C всего за 15 минут, даже при температуре за окном 30-31°C. Эта разработка снизит энергопотребление, что важно, поскольку на кондиционирование воздуха приходится 20% мировой электроэнергии. В будущем технология может стать основой для более компактных и экологичных кондиционеров.

● Искусственный интеллект Gemini от Google теперь может видеть историю вашего поиска.

● Илон Маск заявил, что в следующем году космический корабль с роботом Optimus на борту отправится на Марс. "Если эта миссия пройдет успешно, то высадка людей может начаться уже в 2029 году. Хотя более реальная дата — 2031 год" — сообщил Маск.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»

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