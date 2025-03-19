новини з іншого світу

● Представлен самый маленький микроконтроллер — его площадь всего 1,38 мм². Компания Texas Instruments представила самый маленький микроконтроллер в мире. Новое устройство MSPM0C1104 имеет площадь всего 1,38 мм². Это примерно соответствует размеру частичек молотого чёрного перца. Микроконтроллер будет стоить всего 20 центов за штуку при оптовых закупках. Новинку показали на выставке Embedded World 2025. Основой MSPM0C1104 стал процессор Arm Cortex-M0+ с частотой до 24 МГц. В устройстве также размещены 1 КБ оперативной памяти и до 16 КБ флеш-памяти.

● SpaceX установила новый рекорд — три запуска за 13 часов.

● Минувшая суббота, 15 марта, оказалась очень продуктивной для SpaceX. За 13 часов ракеты Falcon 9 отправили 4 космонавтов к Международной космической станции, вывели на орбиту 74 спутника в рамках экспедиции Transporter-13 и 23 спутника Starlink, 13 из которых поддерживают прямую связь с мобильными устройствами. Во всех 3 миссиях первая ступень Falcon 9 была успешно возвращена. Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым на борту уже благополучно пристыковался к МКС.

● Ученые из США обнаружили особый класс молекул РНК, которые могут стать новой мишенью для профилактики и лечения опухоли желудка. Есть повод считать, что эти молекулы или их аналоги также участвуют в развитии других типов рака. Теперь исследователи активно изучают эту стратегию с точки зрения универсального терапевтического подхода.

● Стартап Tern AI разработал дешевую альтернативу GPS. GPS-системы зависят от спутниковых сигналов, которые могут теряться в туннелях или на подземных парковках. Компания Tern AI использует данные с бортовых датчиков и предварительно загруженные карты для точного отслеживания движения в любых условиях без связи со спутниками. При этом система функционирует в замкнутом цикле, не передавая информацию вовне, что гарантирует конфиденциальность. Решение интегрируется в автомобили через простое программное обновление.

● Напечатана первая искусственная радужка. Человеческое тело движется благодаря скоординированным действиям множества мышечных волокон. Некоторые выполняют простую работу, другие образуют запутанные системы, позволяющие телу выполнять сложные движения. Специалисты из США вырастили искусственные мышечные структуры, способные растягиваться и сокращаться концентрически и радиально, как радужная оболочка глаза сужает или расширяет зрачок.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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