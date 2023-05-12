Новый способ транспортировки шин: Michelin задействует парусные суда

Всемирно известный производитель автомобильной резины, французский бренд Michelin, активно внедряет различные новые технологии и методики для улучшения состояния окружающей среды. Еще одна экологичная инициатива будет осуществлена в этом году. Для перевозки готовой продукции компания изготовила несколько специальных грузовых судов, которые смогут использовать исключительно энергию ветра как движущую силу.

Подробнее о новой программе

Несколько лет назад Мишлен заявили о своем намерении изменить способ транспортировки шин, чтобы сократить количество используемого топлива (и снизить токсичные выбросы в атмосферу при его сжигании). Были заключены соглашения на изготовление соответствующих парусников. За дело взялся стартап Neoline. Он обязался изготовить два грузовых судна по 136 м в длину. Сообщается, что общая площадь парусов достигает 4200 квадратных метров. Парусники сконструированы таким образом, чтобы максимально эффективно использовать энергию ветра.

В результате ожидается снижение выбросов углекислого газа на 90%. Расчеты были выполнены в сравнении с обычной нормой использования топлива при трансатлантических морских грузовых перевозках.

Мишлен отметили, что, прежде всего, парусники начнут транспортировку шин на маршруте Канада-Франция. Позже будет налажено морское соединение с Соединенными Штатами Америки и Францией.

Согласно прогнозам, после запуска двух суден Neoline производитель сможет перевозить таким образом до 50% всей изготовленной продукции.

Другие экологичные инициативы бренда

Мишлен известен своими свежими идеями и революционными разработками. Например, два года назад в 2021 году было объявлено о новой технологии производства шин из вторичного сырья.

Обычно главным компонентом для изготовления компаунда становится синтетический каучук из нефтепродуктов. Чтобы заменить его, французские шинники собираются перерабатывать пластик, а именно, упаковочные материалы и пластиковую тару. Также в планах бренда использование биомассы - отходы древесной промышленности, рисовой шелухи, кукурузной соломы. Таким образом Мишлен смогут утилизировать до 4,2 млн тонн щепы каждый год.

Разработки уже ведутся, их планируют внедрять постепенно, чтобы к 2050 году сделать производство шин полностью экологичным. Согласно плану, за этот период будут налажены полностью безопасные для окружающей среды способы изготовления авторезины.

На данный момент производитель смог заменить экологически чистыми компонентами около 30% состава компаунда.

Экологически чистыми считаются материалы, полученные из переработанного сырья и добытые из возобновляемых источников. Их главной характеристикой становится способность быстро разлагаться естественным образом.

Кроме всего, Michelin серьезно настроены улучшить ситуацию с утилизацией изношенных шин. Они уже планируют строить завод, на котором смогут перерабатывать до 30000 тонн грузовой резины ежегодно.