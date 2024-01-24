Іноземні інвестори готові приватизувати два українські держбанки
Іноземні інвестори висловили зацікавленість в приватизації двох українських державних банків – «Укргазбанку» та «Сенс банку».
Про це розповів заступник міністра фінансів Юрій Драганчук повідомляє Економічна правда.
«Держава має стратегію зменшення банківського сектору, присутності та своєї участі (в ньому – ЕП). Але треба реально дивитись на речі. Ринок зараз такий, що ви самі розумієте, «ПриватБанк» – це той банк, в який готова вкладати гроші держава, і банк, який генерує мільярд доларів доходу державного бюджету», – сказав чиновник.
Він зазначив, що поки держава не готова продати цей банк., але не виключив цього в майбутньому.
«У нас є зацікавленість іноземних інвесторів у двох державних банках.
Це Укргазбанк і Сенс Банк і ми активно готуємо їх до продажу. Ці сигнали ми отримали наприкінці минулого року, починаючи з осені», – розповів заступник міністра фінансів.
За словами Драганчука, незабаром Мінфін буде брати фінансових радників для цих банків.
Також паралельно з цим Мінфін зі Світовим банком напрацьовують зміни до законів про продаж цих банків, для того, щоб зробити це якомога прозоріше і продати справді серйозному потенційному інвестору.
«Більше скажу, ці потенційні інвестори нас підганяють… Паралельно ці банки готуються всередині і я досить позитивно налаштований і хочеться в цьому році продати ці два банки.
А той банк, який генерує найбільше доходів у цій державі, поки що неготовий до продажу», – резюмував Драганчук.