Іноземні інвестори готові приватизувати два українські держбанки

Іноземні інвестори висловили зацікавленість в приватизації двох українських державних банків – «Укргазбанку» та «Сенс банку».

Про це розповів заступник міністра фінансів Юрій Драганчук повідомляє Економічна правда.

«Держава має стратегію зменшення банківського сектору, присутності та своєї участі (в ньому – ЕП). Але треба реально дивитись на речі. Ринок зараз такий, що ви самі розумієте, «ПриватБанк» – це той банк, в який готова вкладати гроші держава, і банк, який генерує мільярд доларів доходу державного бюджету», – сказав чиновник.

Він зазначив, що поки держава не готова продати цей банк., але не виключив цього в майбутньому.

«У нас є зацікавленість іноземних інвесторів у двох державних банках.

Це Укргазбанк і Сенс Банк і ми активно готуємо їх до продажу. Ці сигнали ми отримали наприкінці минулого року, починаючи з осені», – розповів заступник міністра фінансів.

За словами Драганчука, незабаром Мінфін буде брати фінансових радників для цих банків.

Також паралельно з цим Мінфін зі Світовим банком напрацьовують зміни до законів про продаж цих банків, для того, щоб зробити це якомога прозоріше і продати справді серйозному потенційному інвестору.

«Більше скажу, ці потенційні інвестори нас підганяють… Паралельно ці банки готуються всередині і я досить позитивно налаштований і хочеться в цьому році продати ці два банки.

А той банк, який генерує найбільше доходів у цій державі, поки що неготовий до продажу», – резюмував Драганчук.

Агентство Телевидения Новости