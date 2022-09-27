Очистка солнечных панелей: на что обратить внимание

Вполне очевидно, что чистота в доме и снаружи домовладения важна как для здоровья, так и для эстетики. При этом значимости очистки солнечных панелей не придают должного внимания.

Почему необходимо чистить солнечные панели?

Поверхность солнечных батарей загрязняется, как и любая другая поверхность, что в долгосрочной перспективе может привести к снижению эффективности их работы.

Дождь частично способствует поддержанию чистоты солнечных панелей, так как таким образом возможно избавиться от осевшей пыли и другой более легкой грязи. Однако в том случае, если на солнечных элементах скапливается большее количество пыли, образующийся слой грязи значительно снизит эффективность производства. Пятна, которые долгое время оставались стойкими и покрывают большую площадь, уже требуют целенаправленной очистки.

Как очищают солнечные батареи?

Эксперты SolarGarden подчеркивают, чистка солнечных панелей требует особой осторожности, и, если делать ее с использованием неправильных материалов или чистящих средств, она может принести больше вреда, чем пользы. Очистка солнечных панелей в домашних условиях также не является невыполнимой задачей, но необходимо учитывать несколько важных факторов.

Обязательно уточните предпосылки действия гарантии изготовителя и подрядчика у производителя устройств и подрядчика гелиосистемы, и при необходимости вызовите специалиста для очистки.

После гарантийных условий безопасность стоит на первом месте, так как солнечные панели в основном находятся на крыше, поэтому обязательно обезопасьте себя при очистке панелей, чтобы не упасть.

Используйте деионизированную дистиллированную воду вместо водопроводной в качестве эффективного чистящего средства, так как жесткая вода, вытекающая из крана, может содержать больше минералов, которые будут оседать на поверхности.

Использование мойки высокого давления или пароочистителя ни в коем случае не рекомендуется, потому что, хотя это удивительно эффективные методы очистки, они могут нанести большой ущерб поверхности солнечных панелей.

Кроме того, запрещено использование сильных кислотных моющих средств, так как они могут разрушить изоляцию солнечного элемента, увеличивая риск поражения электрическим током. Смело добавляйте в список запрещенных грубые сухие салфетки или абразивы, так как они могут нанести микроповреждения поверхности солнечных батарей.

При очистке солнечных панелей будьте осторожны, чтобы случайно не наступить на панели, потому что, хотя они сделаны из прочного материала, их можно легко поцарапать или даже сломать.

Почему рекомендуется доверять "грязную работу" профессионалам?

Хотя можно попытаться почистить солнечные панели самостоятельно, в домах большинства людей нет специальных чистящих средств или правильных средств безопасности и очистки, которые необходимы для безопасной и эффективной очистки устройств. Подобную рутинную работу лучше доверить профессионалам, так как используемое ими щелочное средство, специально разработанное для очищения, эффективно и безопасно очищает поверхность панелей.

Когда и как часто рекомендуется чистка?

Очищать солнечные панели рекомендуется не реже 1 раза в год, при необходимости несколько раз, но в морозный период стоит уделить этому особое внимание. Зимой обледеневший покров желательно снимать как можно быстрее.

Обязательно следует обратиться к специалисту, если накопившаяся за несколько лет грязь уже заметно снижает эффективность солнечной системы.