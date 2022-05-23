Оренда житла подорожчала майже у всіх регіонах: найбільше – у Закарпатті

Максимальне зростання цін на оренду в Закарпатській області (+225%), а мінімальне у Полтавській та Кіровоградській (+5%), йдеться у повідомленні Flatfy (проєкт Lun.ua).

Аналітики порталу порівнювали показники жовтня 2021 з травнем 2022 року. Дані не доступні у трьох регіонах – Донецькій та Луганській областях, Криму. Про це повідомляє LIGA.net.

На 12 травня, за даними ООН, в Україні було 8 млн людей, які були змушені покинути своє житло. Тому попит на оренду в областях, в яких немає активних бойових дій, суттево зріс.

Попит. За даними Flatfy, найчастіше квартири шукають у Тернопільській області – приріст запитів становить 373% у порівнянні з 2021 роком. На Закарпатті попит зріс на 316%, у Хмельницькій – на 280%, у Черкаській – на 196%.

У тих областях, що розташовані на кордоні з Росією та Чорним морем – у Чернігівській, Сумській, Харківській, Миколаївській та Одеській областях – попит знизився на 90-93%.

Вартість. Внаслідок зростання попиту оренда житла подорожчала. Аналітики Flatfy вказують на зміну вартості в доларах. Ми надіслали запит до компанії з уточненням, чому ціни вказані у валюті. При отриманні відповіді додамо його до новини. *У більшій частині оголошень з оренди вартість вказувалася в доларах. уточнили у Flatfy

Вартість оренди квадратного метра у доларах найбільше зросла у Закарпатській області – на 225% у порівнянні з довоєнним часом. Далі йдуть Чернівецька область – на 156%, Івано-Франківська область – зростання на 128%, Львівська – на 96% та Черкаська – на 88%.

Однак, ціни зростали не лише у західному та центральному регіонах України, а й на сході. На Запоріжжі цінник оренди зріс – на 41%, у Дніпропетровській – на 34%.

Цінник упав у Київській області – на 11%, Одеській – на 21%, Миколаївській – на 5%, у Херсонській – на 8%.

Ринок оренди в Києві обвалився: що можна зняти і за скільки

Пропозиція. Йдеться про кількість пропозицій, тобто кількість оголошень оренди. Їх може бути менше як за рахунок великого попиту, так і за рахунок того, що власники прибрали оголошення.

На скільки менше оголошень по областях:

– у Херсонській області (але вони є попри тимчасову окупацію) – на 90%;

– у Миколаївській, Черкаській, Рівненській, Тернопільській областях – на 83-86%;

– у Закарпатській, Івано-Франківській, Волинській, Хмельницькій, Кіровоградській – від 72 до 79%.

У Чернігівській області кількість пропозицій навпаки збільшилась – на 20%.

Наразі в Україні діє постанова уряду, в якій, зокрема, пропонується розселити переселенців шляхом викупу та будівництва житла.

Агентство Телевидения Новости