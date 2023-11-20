Основні параметри для підбору та поради по експлуатації фібрових кругів

Одні із найбільш універсальних абразивів виробництва компанії 3М — фіброві круги. Завдяки своїй еластичності вони підходять для роботи з деталями складної форми, оскільки дозволяють проводити обробку під різними кутами. Інша перевага, завдяки гнучкій основі, фіброві круги мають підвищену зносостійкість диску та зведений до мінімуму ризик появи тріщин.

Проте, аби повною мірою відчути усі переваги використання фібрових дисків, необхідно вміти їх обирати. Задача не те щоб складна, але така що потребує певного розуміння теми. То на які фактори слід звернути увагу, в першу чергу?

Якщо ви прагнете підібрати відповідний фібровий круг 3М, слід чітко уявляти, для виконання яких завдань він буде застосовуватися. Видалення зварних швів, очищення металу від іржі та фінальне шліфування поверхні потребують використання дещо різних абразивів.

Важливим показником є зернистість кругу. Чим більшим за розміром є зерно абразиву, тим для більш грубої роботи він призначається. А в тому випадку, коли поставлена задача чи матеріал, що обробляється, є особливо делікатними, варто застосовувати дрібнозернисті абразиви.

Дізнатися про розмір зерна можна за допомогою маркування на поверхні диска. Але варто окремо зауважити, що більше число вказує на менший розмір зерна. І навпаки. Поруч із числовою є й буквена позначка — вона повідомляє про природу абразивного матеріалу: ступінь твердості, клас точності обробки, тип зв’язуючої речовини. Остання характеристика, серед іншого, допомагає зрозуміти при якому максимальному підвищені температури диск не втратить робочих властивостей.

Експлуатація фібрових кругів також потребує знання деяких основних норм. Для встановлення на шліфувальну машинку круг першочергово кріпиться до спеціально призначеної для цього оправки. Якщо використовувати абразив без оправки, то це значно погіршить результат обробки.

Ще однією функцією оправки є захист диску та подовження строку його служби. Важливо, аби діаметр абразиву співпадав з діаметром оправки — інакше цілком вірогідна поява на диску пошкоджень та, як наслідок, його передчасне зношення.

Подбавши про стан диску, варто прийняти міри й для захисту власного здоров’я. Під час роботи за шліфувальним верстатом слід використовувати окуляри чи щитки для захисту очей та респіратори чи маски для захисту органів дихання від пилу та дрібних часток матеріалів, які обробляються. Не зайвим буде також носіння захисних навушників чи беруш, аби уберегти вуха від шуму, що створює обладнання.

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