Особливості обміну Tether

Багато хто хоче зберегти свої заощадження, і для цього не тримає гроші в національній валюті. Для придбання доларів США вигідним є наступний алгоритм: гривні перевести в криптовалюту, наприклад в тезер. Потім токени продати за долари. Судячи з того, які суми обмінюють таким чином, ці схеми доволі популярні.

Вкладення у цифрові стартапи — це інвестиційна сфера, що набуває обертів. Згодом, всі ті, хто заклав у свої інвестиційні портфелі USDT, можуть обміняти tether з карткою моно в надійному онлайн-обміннику. Такі цифрові активи як Bitcoin чи Ethereum, мають високу волатильність. Тому обмінювати їх на фіатні гроші не варто.

Tether: способи обміняти криптовалюту

Існує декілька методів обміну криптовалют на фіатні гроші. Кожен може вибрати для себе найбільш зручний. Доступними є такі способи:

онлайн-обмінники, серед яких треба вибрати ті, що працюють без прихованих комісій, та швидко здійснюють транзакції;

криптобіржі, де доступні не тільки операції обміну, а й торгівля криптовалютами;

P2P платформи вигідні відсутністю посередників;

криптомати оснащені обмеженими функціями — купівля, продаж та розрахунок криптовалютою;

офлайн обмінні пункти теж стали працювати з цифровими активами.

Такі платіжні системи як Payeer, Perfect Money, PayPal можна використати як інструмент розрахунку USDT. За допомогою цих систем поповнюють депозити на біржах, здійснюють транзакції по обміну, розраховуються за товари та послуги. Також існують криптогаманці, що мають опцію придбання електронних активів. Їх недолік — висока комісія в разі купівлі крипти.

Як вивести криптовалюту на банківську картку

Найпростіший спосіб придбати чи обміняти USDT на гривні чи долари — через онлайн-обмінник. Виведення фінансових засобів на банківську картку можливо при проведенні транзакцій в обмінниках, на біржах, через P2P угоди. Особливу обережність треба виказувати в співпраці з телеграм-ботами. Тут є високі ризики стикнутись з шахраями.

Враховується умови використання самої картки. Деякі не мають комісій при зарахуванні, а при знятті готівки навпаки — відсоток доволі високий. Тоді як при розрахунках комісія може бути нульовою. Особливістю обміну Tether, на відміну від біткоіну, є відсутність фінансових втрат при переведенні в фіатні валюти. Його курс не має високих стрибків, тому як криптовалюта прив’язана до американського долара. Але потенційні ризики завжди є, як у будь-яких інвестицій.

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