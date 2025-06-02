Паніка на російському ринку: акції обвалилися після масованих ударів ЗСУ по стратегічних аеродромах рф
Українські удари по чотирьох ключових базах стратегічної авіації рф спричинили різке падіння на Московській біржі. За даними СБУ, було уражено щонайменше 40 літаків - це один із найболючіших ударів по авіації рф за весь час вторгнення.
Падіння акцій у неділю:
• «Газпром» — -3,1%
• «Сбербанк» — -2,3%
• ВТБ — -2,3%
• «Роснефть» — -1,9%
• «Новатэк» — понад -3%
• «Сєвєрсталь» — -2,8%
• «Норнікель» — -2,7%
Ринок відреагував нервово на уразливість військової інфраструктури рф. Зростає тиск на Центробанк рф: очікуване зниження ставки може бути відкладене через посилення геополітичних ризиків.
Україна демонструє спроможність бити по найважливіших цілях — це сигнал інвесторам: «русскій мір» занурюється в нестабільність.
Джерело: https://www.facebook.com/eptpk